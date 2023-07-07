Миші зʼїли держрезерв, або Як ефективно управляти стратегічним запасом держави

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді до другого читання законопроєкт №9079 "Про державні резерви". Це ще одна велика економічна реформа, якої давно потребує держава, особливо в умовах війни.

На заміну чинній системі державного матеріального резерву, яку ми отримали у спадок від срср, для забезпечення країни першочерговими речами прийдуть мобілізаційний та матеріальний резерви.

Вони будуть чітко розмежовані. Кардинально зміниться і система управління ними. Формувати резерви будуть за кількома напрямами.

Куди подівся держрезерв

Що таке державний матеріальний резерв? Це стратегічний запас матеріальних цінностей держави, з якого в критичних ситуаціях (війна, стихійні лиха, пандемії) забезпечуються термінові потреби: ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, підтримка та стабілізація економіки, надання гуманітарної допомоги.

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До державного резерву мають входити запаси сировини, товарно-матеріальних цінностей, пального, деяких видів машин та обладнання, зерна, продовольчих і промислових товарів. Наголошую: мають входити.

Держрезерв є одним із ключових факторів національної безпеки, та протягом усіх років незалежності система, м’яко кажучи, не працювала і ситуація на початку великої війни була критична. Нинішній держрезерв – пережиток радянських часів.

Ба більше, як з’ясувалося у 2020 році під час пандемії ковіду, резерву в державі взагалі нема. Усі запаси, за словами тодішнього радника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола, з’їли миші. Питання – чиї це були миші. Тоді ж керівник установи зазначив, що в держрезерві залишилося лише 3% від того, що мало зберігатися. Так, із складів зникли 2 700 вагонів зерна на 800 млн грн.

Роками держрезерв був корупційною схемою і чорною дірою для державних активів. Майно розкрадали, псували, перепродавали за копійки підставним компаніям. Схем безліч і всі вони працювали. НАБУ, ДБР та Генпрокуратура відкрили багато кримінальних проваджень стосовно розкрадання держрезерву.

До того ж чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують ситуацію, у якій перебуває Україна.

Підтримання запасів державного резерву в належному стані – важливий чинник у сфері забезпечення національної та економічної безпеки. Він спрямований на поступове зміцнення економічної стійкості та посилення невразливості національної економіки до зовнішніх та внутрішніх загроз. Усе наведене свідчить про необхідність реформування системи державного резерву.

Що пропонує законопроєкт №9079

Документ пропонує докорінно змінити підходи до роботи держрезерву. Формування резервів проходитиме за такими сферами: продовольча, медична, сировинна, енергетична й технічна.

Законопроєкт пропонує розмежувати державний матеріальний та мобілізаційний резерви і чітко визначити їх балансоутримувачів. Це потрібно для оперативного комплектування військових частин та підрозділів територіальної оборони ЗСУ.

У мобілізаційний резерв увійдуть запаси, які дозволять швидко та оперативно задовольняти військові потреби, відновлювати критичну транспортну інфраструктуру, енергосистему. Також необхідно передбачити можливість зберігання українського пального на території країн Євросоюзу.

Крім цього, законопроєкт має удосконалити порядок оновлення матеріальних цінностей, запровадити штрафи за порушення під час обслуговування резервів.

Якщо парламент ухвалить проєкт, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, буде звільнений від сплати судового збору. Також буде створена автоматизована база даних.

Як зробити продаж цінностей держрезерву ефективним

До другого читання в законопроєкт внесені важливі правки щодо порядку продажу матеріальних цінностей. Зараз продаж та оренда державного і комунального майна різних органів влади, державних підприємств та організацій здійснюються на електронних аукціонах через дворівневу електронну торгову систему.

Це дозволяє ефективно розпоряджатися майном, у тому числі надлишковим, і максимізувати надходження до державних бюджетів та фінансування державних установ і організацій. Тому комітет з питань економічного розвитку до другого читання законопроєкту передбачив, що єдиний спосіб продажу матеріальних цінностей – це онлайн-аукціони в державній електронній системі.

Що дасть законопроєкт

Проєкт закону "Про державні резерви" дозволить:

створити достатній рівень запасів матеріальних цінностей;

забезпечити їх належне зберігання та своєчасне оновлення;

розвивати виробничі потужності суб’єктів господарювання;

отримувати додатковий дохід;

сприяти виробництву більшої кількості товарів.

А головне – знизить корупційні ризики та захистить держрезерв від "мишей".