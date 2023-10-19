Скільки втрачає Україна через нелегальні перевезення та як з цим боротися

Під час російсько-української війни надзвичайно актуальним завданням є пошук коштів для фінансування Сил оборони та забезпечення наших захисників заради наближення перемоги та якнайшвидшого звільнення окупованих рф територій.

Одним з джерел наповнення українського бюджету є виведення з "тіні" пасажирських автобусних перевезень. Це не тільки наповнить казну, а й запровадить правила роботи, за якими працює транспортна система Євросоюзу.

За даними експертів, найменш "тінізований" ринок міжнародних перевезень. Це зрозуміло, бо при перетинанні державного кордону перевізник у будь-якому випадку має дотримуватися законодавства ЄС у сфері перевезень (питання відпочинку водія, кількості місць, технічного стану транспортного засобу).

Навіть попри це, ринок нелегальних міжнародних перевезень досі становить 28% від загальної частки міжнародних перевезень або орієнтовно 3,2 млрд грн. Від цієї суми український бюджет щорічно недоотримує понад 650 млн грн.

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Ринок міжобласних перевезень в Україні має дуже непривабливий вигляд: у "тіні" перебувають 72% сектору. Тобто незадекларованими залишаються близько 4,3 млрд грн. Держава недоотримує понад 866 млн грн на рік, які б могли піти на купівлю сучасної системи ППО чи іншої зброї для наших захисників.

Близько 44% автопарку на міжобласних маршрутах не відповідають вимогам безпеки та комфорту, що спричиняє велику кількість ДТП й травмувань.

Найгірша ситуація – з ринком міських та міжміських перевезень, де близько 94% від загальної кількості нелегальні, а це близько 5,7 млрд грн. Сукупна частина недоотриманих коштів у бюджет України перевищує 288 млн грн на рік.

Частка транспорту, яка відповідає вимогам безпеки в цьому сегменті, мізерна. Водії, які виїжджають на маршрути, зазвичай не мають належного контролю за технічним станом транспорту та не проходять медичний огляд.

Відсутність належного контролю за оподаткуванням автобусних перевезень призвела до занепаду всієї інфраструктури. Інвестори неохоче вкладають кошти в автобуси та модернізацію автостанцій, оскільки не можуть конкурувати з низькою ціною тіньового ринку через неплатежі податків та автостанційних зборів.

Щоб ситуація на ринку автобусних перевезень не призвела до більш катастрофічних наслідків для життя пасажирів, необхідно забезпечити дієвий контроль за перевезеннями. Усі повинні працювати за єдиними правилами.

Це допоможе оновити автопарк, дасть додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів, сприятиме розвитку інфраструктури автобусних станцій. В Україні є 652 автостанції, які в умовах "тіньового" ринку перевезень намагаються виживати і надавати послуги пасажирам та перевізникам.

Експерти в галузі перевезень розраховують, що запровадження контролю за діяльністю перевізників та дія єдиних правил гарантуватимуть надходження значних коштів до бюджету. Лише легалізація "тіньових" оборотів від продажу квитків для автостанцій дасть держбюджету близько 400 млн грн на рік.

Крім того, якщо весь пасажирський трафік з "тіні" повернеться на легальні автостанції, це дасть змогу здавати частину їх приміщень в оренду.

У такому разі з виручених коштів автостанції зможуть додатково сплатити в бюджет близько 140 млн грн податків. Це не враховуючи бізнес, який також буде розвиватися, створювати робочі місця та сплачувати податки.

На думку експертів галузі, виведення з "тіні" перевізників змусить їх сплачувати податки за заїзд на автостанцію. Загальна сума надходжень до державного бюджету тільки з цієї послуги може становити щонайменше 76 млн грн.

Інші додаткові послуги для водіїв та пасажирів – вбиральні, камери схову, кімнати відпочинку, медичний огляд для водіїв, заправні станції – здатні принести державному бюджету не менше 250 млн грн.

Громадяни, які чесно сплачують податки та хочуть бачити європейські стандарти в сфері перевезень, вимагають від влади комплексно підійти до регулювання діяльності автостанцій та боротьби з нелегальними перевізниками.

Для цього потрібна колаборація влади та бізнесу з метою напрацювання змін до законів та підзаконних актів, які зламають "тіньовий" ринок перевезень і зроблять його непривабливим для "сірих" та "чорних" перевізників.

Одним з першочергових кроків має стати збільшення адміністративної відповідальність за здійснення водіями перевезень пасажирів на постійних маршрутах без завіреної організатором перевезень (органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування) копії договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування чи витягу з дозволу на перевезення з 510 грн, як є зараз, до, як мінімум, 8 500 грн.

Крім того, необхідно запровадити штрафи за платні пасажирські перевезення без державної реєстрації суб’єкта господарювання в розмірі щонайменше 17 тис грн.

Для більш ефективної боротьби з "тіньовим" ринком автобусних перевезень потрібно також запровадити відповідальність для нелегальних нерегулярних перевізників і для таких водіїв. Також потребують більш чіткого регулювання договірні відносини між власниками автостанцій та перевізниками.

Така нормотворча діяльність із залученням зацікавлених сторін уже почалася. Є сподівання, що незабаром український бюджет зможе розраховувати на додаткові суттєві надходження від виведення з "тіні" автобусних перевезень, а громадяни України – на комфортне перевезення за європейськими стандартами та нормами.