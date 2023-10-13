Укрзалізниця повідомила про сходження з рейок вантажних вагонів

УЗ

В ніч на 13 жовтня на перегоні Бердичів - Козятин зійшли з рейок вантажні вагони, рух поїздів ділянкою вже відновили.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Компанія попереджала про затримку низки пасажирських поїздів, які проходять через цю ділянку залізниці.

Зокрема, поїзд міжнародного сполучення 23 Київ - Хелм змінив маршрут через Коростень і Шепетівку із затримкою близько 1 години.

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"Залізничники завершили відновлювальні роботи на дільниці Козятин — Бердичів, рух пасажирських поїздів відновлено стандартним маршрутом", – повідомили в УЗ зранку.

Нагадуємо:

Укрзалізниця з 15 жовтня запускає новий міжнародний поїзд до Варшави, а також залізничний пункт пропуску, які були закриті майже два десятиліття тому.

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