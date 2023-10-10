Столичне метро отримало чергову партію вагонів від Варшави

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало сьому партію варшавських вагонів - 6 одиниць.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Минулого тижня столичне метро поповнилось ще шістьма варшавськими вагонами. Як зазначає КП "Київський метрополітен", це вже сьома партія, яку передали польські колеги в межах технічної допомоги столичній підземці", - йдеться в повідомленні.

Загалом передати всі 60 вагонів планують завершити до кінця цього року.

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У КМДА додали, що щодо кожного отриманого вагона спеціалізована комісія визначає технічний стан рухомого складу.

Фахівці підприємства опрацьовують різні варіанти ефективного використання отриманої технічної допомоги. Оскільки значна частина рухомого складу потребує поточних і капітальних ремонтів для безпечної та безперебійної роботи.

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