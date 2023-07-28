Штрафи – для бідних, бали – для багатих

Нацполіція понад півтора року не має повноважень накладати штрафи 1 700 грн за перевищення встановлених обмежень швидкості дорожнього руху транспортних засобів більш ніж на 50 км/год, а накладає штрафи 340 грн.

Це сталося через набуття чинності з початку 2022 року законом "Про внутрішній водний транспорт". Здавалося б, до чого тут внутрішній водний транспорт?

У цьому законі в новій редакції викладена стаття 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це звузило компетенцію поліції, позбавивши її повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 4 статті 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 50 км/год.

Це трапилося через технічно-правову помилку під час підготовки закону "Про внутрішній водний транспорт". Тепер ця помилка шкодить учасникам дорожнього руху через відсутність у поліції важелів впливу на найбільш серйозних порушників ПДР, що посилює їх відчуття безкарності. Крім того, за підрахунками експертів, державний бюджет через це щороку недоотримує 125 млн грн штрафів.

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Задля виправлення цієї правової колізії майже рік тому був ухвалений за основу законопроєкт №6523. Під час його підготовки до другого читання було підтримане запровадження додаткової градації штрафів за високі ступені перевищення швидкості: на понад 80 км/год – 3 400 грн, на понад 110 км/год – 4 250 грн.

Після ухвалення цього закону для подальшого підвищення безпеки дорожнього руху необхідно впроваджувати успішні практики європейських країн. До прикладу, Німеччина – єдина держава в Європі, де відсутнє загальне обмеження швидкості на автомагістралях, однак воно визначається й встановлюється дорожніми адміністраціями на окремих ділянках на постійній або тимчасовій основах.

Штрафи за більшість порушень ПДР у Німеччині фіксовані. Якщо порушення було серйозне, суд може призначити штраф на основі рівня доходів порушника. Також у Німеччині діє система штрафних балів. Максимально допустима їх кількість – вісім. Після перевищення ліміту водійське посвідчення вилучається щонайменше на пів року, а водій обовʼязково проходить медико-психологічний тест.

Термін зберігання балів у системі залежить від серйозності вчиненого правопорушення. Якщо за порушення водію був нарахований один бал, він списується через 2,5 року, якщо два – вони зникають із системи через пʼять років.

Якщо були нараховані три бали (суттєві порушення), вони зникають лише через десять років. Щойно водій набирає більш ніж чотири штрафні бали, він отримує перше, а щойно шість і більше балів – друге письмове попередження. При цьому в разі отримання таких попереджень стягуються додаткові штрафи.

Водії мають можливість списати один штрафний бал, пройшовши навчання з безпеки руху. Це можна зробити лише один раз на пʼять років і лише тим водіям, яким сумарно нараховано від одного до пʼяти балів. Участь у такому навчанні рекомендується водіям, які мають шість або сім штрафних балів. Проте за результатами навчання їм бали не списуються.

У Німеччині допустиме перевищення швидкості становить 1 км/год. За перевищення до 20 км/год призначається лише штраф. У разі перевищення на понад 20 км/год водій отримує один або два штрафні бали залежно від ступеня перевищення і того, відбулося воно в населеному пункті або поза ним.

Якщо водій перевищив швидкість на понад 30 км/год у населеному пункті або на 40 км/год поза ним, у нього додатково вилучається посвідчення на один-три місяці залежно від ступеня перевищення.

В Ірландії, яка має значно вищий показник ефективності контролю за дотриманням ПДР, ніж в інших державах Євросоюзу, маржа толерантності за перевищення швидкості становить 2 км/год. Там теж діє система штрафних балів.

Під час отримання водійського посвідчення водій має на балансі 0 балів, при цьому за кожне порушення йому нараховується певна кількість балів. Інформація про штрафні бали зберігається в спеціалізованій інформаційній системі.

Через три роки після скоєння правопорушення інформація про нього автоматично видаляється. Якщо протягом трьох років водій набирає 12 балів, він втрачає право керування транспортними засобами на шість місяців. Розмір штрафних балів залежить від типу порушення і від того, визнає водій своє порушення добровільно або відмовляється сплатити штраф і воно було доведене в суді.

У разі доведення факту правопорушення кількість штрафних балів, що нараховуються, збільшується на два або три. За перевищення дозволеної швидкості, недотримання дистанції або порушення вимог сигналу світлофора водію нараховуються по три штрафні бали в разі згоди з фактом порушення або пʼять балів, якщо порушення було доведене в судовому порядку.

Штраф за такі порушення становить 60-80 євро при сплаті протягом 28 днів. Існує система градації суми штрафу залежно від міри перевищення швидкості.

Польща належить до членів ЄС з найнижчими показниками у сфері безпеки руху. Для покращення цих показників недавно була запроваджена низка нововведень у сфері санкцій для порушників. Водії сплачують штрафи, які за певні види порушень подвоюються при повторному скоєнні порушення протягом двох років.

Польща має диференційовану систему санкцій за перевищення швидкості. Органи правопорядку можуть накладати санкції при перевищенні ліміту навіть на 1 км/год, однак може застосовуватися межа можливої технічної похибки.

Крім того, у Польщі застосовується практика нарахування штрафних балів. Під час отримання водійського посвідчення кожен водій має на балансі 0 балів, при цьому за кожне порушення йому нараховується певна кількість балів.

Сума штрафних балів, при перевищенні якої вилучається посвідчення водія, становить 24 бали протягом року, а для водіїв із стажем водіння менше року – 20 балів. З вересня 2022 року запис про штрафні бали буде зберігатися два роки.

Після вилучення посвідчення водій складає теоретичний та практичний екзамени. У разі успішного складання бали анулюються, а посвідчення повертається. Якщо штрафні бали набрав водій-початківець або досвідчений водій не зміг повторно скласти екзамен, обов’язково потрібно пройти курси водіїв для допуску до екзамену. При цьому у водіїв є можливість частково списати штрафні бали.

Після курсу з безпеки руху, що складається з шести лекцій (вартість – 77 євро), водію списують шість балів. Навчання можна проходити раз на пів року.

Україні є чого навчатися в розвинутих країн у сфері безпеки дорожнього руху. У першу чергу, необхідно зменшити поріг толерантності за перевищення швидкості. Зараз перший поріг – до 20 км/год, за який не передбачені санкції. Також потрібно запровадити прогресивну шкалу штрафів за кожні 10 км/год перевищення швидкості, систему штрафних балів, примусові корективні освітні програми.

Для нашої держави має стати пріоритетом подальше реформування сфери безпеки дорожнього руху відповідно до міжнародних рекомендацій та найкращих європейських практик задля запобігання смертності і травматизму на дорогах.