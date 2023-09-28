Зелена генерація без зеленого тарифу. Що дасть країні подальша лібералізація?

ДТЕК Тилігульська вітроелектростанція вийшла з балансуючої групи "Гарантованого покупця" і почала повністю працювати на ринку електроенергії України. Для широкої аудиторії це звучить простіше – виробництво електроенергії з вітру в Україні вже можливе без оплати за "зеленим" тарифом.

І все завдяки тому, що з липня відбулася певна лібералізація – Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила цінові обмеження на ринку електроенергії. Тобто впливу на ціноутворення на ринку стало менше.

Як результат, вихід компаній з проєктами вітроенергетики з балансуючої групи "Гарантованого покупця" дозволяє отримувати доходи співставні з розміром "зеленого" тарифу. Це підтверджують і в держпідприємстві.

Коли ціна на ринку на добу вперед у окремі дні серпня може перевищувати 4,3 грн проти 3,7 грн/кВт-год за зеленим тарифом, вигода від роботи в ринку стає очевидною. Отже, з великою ймовірністю, якщо найближчим часом не буде потрясінь та відкатів назад, всі ВЕС України будуть працювати в ринку та без "зеленого" тарифу.

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На цьому моменті хочу зауважити – проведена лібералізація вже сприяє залученню нових інвестицій в проєкти вітроенергетики для нашої держави. Зупиняє чи заповільнює зовнішніх інвесторів в рішеннях про фінансування виключно війна.

Що ж дасть для України та ринку електроенергії ширша лібералізація? Звісно, що не тільки підвищення інвестиційної привабливості галузі та стимулювання розвитку ВДЕ, а й покращення стабільності виробництва і постачання електроенергії підприємствам і населенню.

Масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури України ворогом суттєві і кошти на відновлення треба дуже значні. Але для бізнесу чи населення наявність електроенергії, як показала минула зима, знаходиться на фундаментальному рівні "піраміди потреб Маслоу".

Саме тому ми спостерігали величезний попит на недешеві "екофлоу", бензинові та дизельні генератори, які в періоди відключень гучно виробляли 1 кВт електроенергії з собівартістю не менше 20-30 грн. Причому попит на генератори з кратно дорожчою електроенергією, ніж з мережі, напередодні нового опалювального сезону, росте знову.

Подальша лібералізація ринку електричної енергії, зняття цінових обмежень, відкриття експорту, недопущення перехресного субсидіювання буде мати стимулюючий ефект виходити на ринок для більшості виробників з ВДЕ, які зараз отримують лише 40-45% оплати від "Гарантованого покупця".

Відповідно, будуть створені передумови для того, щоб почали працювати без "зеленого" тарифу й сонячні електростанції або власники СЕС задумувались про перспективу встановлення систем накопичення енергії. А ще – щоб заходив достатній обсяг імпорту електроенергії, за потреби, і розширювались канали її передачі.

Хоча саме з імпортом електроенергії через існування цінових обмежень цього літа теж були нюанси. Так, наприклад, "Укренерго" у серпні неодноразово доводилось просити про аварійну допомогу в електроенергії з європейських країн для балансування енергосистеми.

Звичайний імпорт в Україну в цей час не здійснювався банально через те, що за наявних цінових обмежень в нашій державі рівень цін на електроенергію в ЄС був значно вищий. І тому Україна платила ще більше за вже аварійну допомогу саме тоді, коли без прайс-кепів імпортери могли просто заводити електроенергію в країну за європейськими цінами.

Звісно, проти зняття цінових обмежень на ринку електроенергії можуть виступати представники окремих бізнесів, боячись втратити конкурентоспроможність. Але ж треба знайти баланс інтересів та не втратити і власну енергетику.

При тому, що потенційний ріст цін на електроенергію може бути компенсовано іншим – зменшенням фінансового навантаження на бізнес щодо оплати тарифу на передачу "Укренерго".

Чим більше підприємств ВДЕ вийде працювати на ринкових умовах, тим менше Регулятору доведеться вкладати фінансування "зеленої" енергетики в тариф на передачу "Укренерго" і витрати бізнесу в цьому аспекті зменшаться.

За будь яких умов для держави і споживачів вигідніше мати сильний лібералізований конкурентний ринок електроенергії, який працює по європейський правилам, цілісну енергосистему та постійну можливість підтримки імпортом з боку Європи, аніж консервувати поточний стан, переплачувати за аварійну допомогу і покладатись на екофлоу та бензинові чи дизельні генератори.