Зелена енергетика – майбутнє країни, яке знищується

Україна настільки "палко підтримує" галузь зеленої енергетики та інвесторів в умовах війни, що деякі компанії потихеньку розбирають свої "зелені" електростанції та вивозять їх в сусідні європейські країни. Щоб вести бізнес вже, наприклад, в Румунії.

Ця ситуація якнайкраще демонструє моральний стан інвесторів та компаній відновлюваної енергетики (ВДЕ), які не бачать світла в кінці тунелю під назвою "багаторічний фінансовий тиск на галузь".

Так було до повномасштабного вторгнення росії, але за ці пів року учасники ринку стикнулися з величезним переліком нових штучних перепон, створених уповноваженими органами в енергетиці країни.

На жаль, така політика докорінно хибна і жодним чином не сприяє посиленню енергетичної безпеки України.

Поки ще літо і Україна експортує електроенергію у сусідні країни ЄС за надзвичайно вигідними умовами.

Там тарифи б'ють рекорди і продовжують зростати. Водночас українська влада говорить про можливість розширення експортних потужностей міждержавного перетину з ЄС до 6 ГВт. Але чи вистачить в Україні потужності генерації для забезпечення експорту?

На жаль, зараз існує ризик ситуації, коли державі доведеться стати імпортером надзвичайно дорогої електроенергії з ЄС з огляду на тимчасову втрату контролю генерації на окупованих територіях.

Тому українські сонячні та вітрові електростанції, які вже виробляють дешевшу за європейську електроенергію, стають запорукою енергетичної безпеки України, а також дозволяють державі отримувати прибутки від збільшення обсягів експорту в Європу.

Для порівняння, спотова ціна на електроенергію в ЄС вже зараз періодично перевищує позначку 600 євро/МВт-год. Тариф української вітрової енергетики складає 88 євро/МВт-год, сонячної — 137 євро/МВт-год. Різниця вже більш ніж п’ятикратна.

Таким чином, підприємства ВДЕ можуть не тільки посилювати енергетичну безпеку України, а й опосередковано приносити колосальні доходи за рахунок експорту надлишків електроенергії в енергосистемі. Прямий бенефіціар цих доходів – державні підприємства України.

Порівняно з березнем, в липні рівень платежів ВДЕ від ДП "Гарантований покупець" за сонячну і вітрову енергетику збільшився з 15-16% до 32-33%. Зрозуміло, що цього вкрай замало.

Особливо, якщо розуміти, що за публічною інформацією від державних підприємств вбачається, що грошей вистачає для 100% рівня оплати. Тільки з цих же даних також стає зрозуміло, що на ці гроші дехто має свої плани.

Поки що деякі державні органи недалекоглядно намагаються "втопити" сектор ВДЕ, створивши штучну кризу неплатежів, але такі дії суперечать інтересам України та несуть загрозу енергетичній безпеці в умовах війни.

Ніхто не рахує, скільки наша промисловість та побутові споживачі заплатять, якщо Україна втратить свій енергетичний потенціал та перетвориться з експортера на імпортера електричної енергії.

Системний оператор "Укренерго" наразі не здійснює виплати на користь Гарантованого покупця на виконання ПСО (покладання спеціальних обов’язків) за ВДЕ.

Компанія виконує оплати на користь ВДЕ в тому обсязі, який дозволяє компаніям зеленої енергетики сплачувати ПДВ та не наражатися на штрафи від податкової. Хоча у компанії "Укренерго" коштів має бути достатньо для того, щоб набагато суттєвіше збільшувати розрахунки.

Накопичений борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем щодо виконання ПСО для розрахунків з "зеленими" електростанціями складає 13,9 млрд грн.

"Укренерго" має три джерела для виплат – тарифні кошти за передачу електроенергії, позики від міжнародних фінансових організацій та доходи від розподілу міжнародного перетину при експорті електроенергії. Жодне з них з березня не було використано на користь підприємств ВДЕ.

З боку уряду на "Укренерго" було покладено обов’язок частину коштів, що планували направити "зеленій" генерації, спрямувати на закупівлю вугілля для державних підприємств. Це знову ж демонструє, що за рахунок інвесторів у ВДЕ рятують неефективні держкомпанії.

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже два квартали поспіль не переглядає розмір "зеленого тарифу" відповідно до актуальних валютних курсів.

Це важливо, адже кредити для будівництва вітроелектростанцій бралися здебільшого у валюті. В результаті, компанії за результатами 2022 року можуть недорахуватися 20% коштів, які держава не то що не виплачує, а навіть не хоче нараховувати.

В результаті, компанії отримують ще менше виплат за кожен вироблений кіловат ще й зі штучно заниженим розміром тарифу у гривневому еквіваленті.

Варто зазначити, що всім учасникам ринку електроенергії створені умови, які дозволяють покривати більшість потреб на функціонування зараз, восени та взимку. Підприємства ВДЕ в цій ситуації залишилися покинутими напризволяще.

Безпосередньо перед початком зими може початися принцип доміно, коли компанії "зеленої" енергетики будуть банкрутувати одна за одною. Їхні резерви не безмежні.

З одного боку держава здатна забезпечити 100% рівень розрахунків, якщо всі відповідальні органи влади підуть назустріч та зрозумілий діалог. Але з іншого – відповідальні державні органи не квапляться вирішувати проблему ВДЕ.

Регулятор взагалі розробляє пропозиції скасувати зелений тариф, та виносить їх розглядати на рівень Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Сьогодні вже вкрай важливо ухвалювати рішення, які дозволять не зупинити підприємства ВДЕ. Ці рішення лежать виключно в площині енергетичної безпеки і збереження потужностей під час війни.

Залишилося не зробити дурниць і не допустити банкрутства всієї галузі зеленої енергетики напередодні найважчої для незалежної України зими.