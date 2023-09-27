У НБУ покращили прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі

фото: нбу

У Нацбанку очікують, що дефіцит електроенергії протягом четвертого кварталу 2023 року не перевищуватиме 5%.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час публічного інтерв’ю на форумі "Енергія Бізнесу" від Forbes.

При цьому аналогічний показник у першому кварталі цього року після ударів РФ по енергоінфраструктурі становив, за оцінкою Нацбанку, 15%.

За словами Шабана, у Нацбанку очікують менш суттєвого, ніж минулого року, негативного ефекту на економічну активність від можливого дефіциту електроенергії протягом четвертоого кварталу і, ймовірно, на початку 2024 року, зазначив Шабан.

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"1,5-2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії", - сказав заступник голови НБУ.

Зазначається, що на початку цього року Нацбанк прогнозував більш значний вплив перебоїв з енергопостачанням на економіку протягом усього року. За базовим сценарієм у НБУ закладали можливий дефіцит у 15-18% у четвертому кварталі 2023-го та першому кварталі 2024-го. Аналогічні показники за негативним сценарієм становили 30-33%.

У квітні, за словами Шабана, НБУ переглянув свою оцінку.

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"Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так як очікувалося.

Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли "притиснути" інфляцію", - пояснив він.

Заступник голови НБУ додав, що руйнування Каховської ГЕС також не мало значного ефекту на енергетику, хоч це і призвело до зниження обсягів гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра.

У липні збалансуванню ситуації, за його словами, сприяли опади, а дефіцит, що виник у серпні через спеку, компенсувався імпортом електроенергії.

Також у Нацбанку фіксують зростання імпорту енергетичного обладнання.

"Обсяги відчутно перевищують показники минулого року", - резюмував Шабан.

Нагадуємо:

Під час масованої ракетної атаки ворога вранці 21 вересня зазнали пошкоджень окремі енергетичні об’єкти в центрі та на заході України. В "Укренерго" заявили, що це була перша за останні пів року атака росіян на енергосистему.

Економічна правда