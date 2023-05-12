Маркетплейс чи власний магазин: що краще для продажів за кордон
Обсяг електронної комерції щороку лише зростає. Величезним бустером для цього стала пандемія коронавірусу, яка збільшила кількість онлайн-купівель. Через це у 2019 році глобальні продажі електронної комерції підскочили до 26,7 трильйонів доларів.
Людей уже не здивуєш якісним товаром чи прийнятною ціною, вони хочуть отримати своє замовлення в найкоротші терміни й у будь-якій точці світу.
Для цього бізнеси шукають оптимальні канали продажів, які забезпечать покупцям найкращий клієнтський досвід, і звичайно, захоплюють іноземні ринки, щоб збільшувати свій вплив за кордоном.
Shopify, Etsy Amazon: що краще, маркетплейс чи власний онлайн-магазин?
Насамперед варто чітко визначити свою нішу та тип товару й, відповідно до цього, обрати ту e-commerce платформу, яка найкраще закриватиме потреби. Хендмейд, наприклад, вигідно розміщувати на маркетплейсі Etsy, а товари ширшого вжитку – на Amazon.
І ці, й інші товари також можна продавати через власний онлайн-магазин, створений на платформі Shopify. На відміну від роботи з маркетплейсами, тут ви зможете як протестувати свій товар на ринку Європи, так і зайти на ринки окремих країн, як-от США, Канади чи Австралії.
Ви побачите, де є попит, а вже тоді зможете масштабуватись і почати продавати на кількох платформах.
Робити тестування продажів через маркетплейс, як-от Amazon, ризикованіше, оскільки потрібно одразу мати певну кількість товару, який ви відправите на його склад (до того ж, за зберігання там доведеться додатково заплатити).
Давайте детальніше розберемо переваги й недоліки продажу на різних платформах.
Shopify – платформа для продажів, де бренди створюють власні повноцінні інтернет-магазини. Це інтуїтивно зрозумілий сервіс, що дозволяє підприємцям легко управляти магазином навіть без великої команди та річного досвіду в продажах.
Щоб використовувати міжнародні платіжні системи, які інтегруються з Shopify, необхідно зареєструвати бізнес у тій країні, де працюють ці платіжні системи. Наразі найкращим рішенням для українських бізнесів може бути Великобританія.
Важливою є і служба доставки: оберіть ту, яка, на вашу думку, є найбільш надійною та зможе швидко доставити товар покупцеві, при цьому обов’язково врахуйте вартість доставки.
|
Переваги:
|
Недоліки:
Etsy, на відміну від Shopify, є онлайн-маркетплейсом, який здебільшого спеціалізується на вінтажних, крафтових чи товарах ручної роботи.
Українці, які планують працювати з Etsy, мають врахувати важливі деталі: нині з України неможливо зареєструвати акаунт на платформі, оскільки система оплати Etsy Payments недоступна для українських користувачів.
Громадяни, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в країнах ЄС, США чи інших, можуть створити акаунт за умови використання системи Etsy Payments.
Для цього необхідно мати реєстрацію місця проживання та/чи документ про оренду квартири, посвідку на постійне проживання, банківський рахунок. Крім того, в деяких країнах потрібен буде дозвіл на приватну підприємницьку діяльність.
|
Переваги:
|
Недоліки:
Amazon, як і Etsy, є маркетплейсом, а не платформою для створення власного магазину.
|
Переваги:
|
Недоліки:
Комбінуємо сервіси для більших охоплень
Поєднання сервісів онлайн-продажу – хороше рішення для компаній, які прагнуть масштабуватись, збільшити свою присутність в онлайні й охопити якомога більше клієнтів.
Користуючись різними платформами, ви зменшуєте свою залежність від певного сервісу. Це убезпечить вас від форс-мажорів, як-от несподіваних збоїв у роботі системи.
Крім того, комбінування сервісів надає вам доступ до різних аудиторій і покращує клієнтський досвід, адже ви надаєте клієнтам більше можливостей придбати ваш товар.
Сфера e-commerce швидко набирає обертів у всьому світі, тому власникам бізнесів не варто зволікати з виходом на міжнародні ринки. Звичайно, зробити це можна завдяки відомим маркетплейсам, як-от Amazon, Etsy чи Ebay, але варто прискіпливо проаналізувати конкуренцію на них і зважити всі за та проти.
Якщо бренд не хоче втратити власну індивідуальність і прагне здобути лояльність аудиторії, краще створити власний онлайн-магазин, а вже потім приглядатися до міксування продажів на різних платформах.