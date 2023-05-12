Маркетплейс чи власний магазин: що краще для продажів за кордон

Обсяг електронної комерції щороку лише зростає. Величезним бустером для цього стала пандемія коронавірусу, яка збільшила кількість онлайн-купівель. Через це у 2019 році глобальні продажі електронної комерції підскочили до 26,7 трильйонів доларів.

Людей уже не здивуєш якісним товаром чи прийнятною ціною, вони хочуть отримати своє замовлення в найкоротші терміни й у будь-якій точці світу.

Для цього бізнеси шукають оптимальні канали продажів, які забезпечать покупцям найкращий клієнтський досвід, і звичайно, захоплюють іноземні ринки, щоб збільшувати свій вплив за кордоном.

Shopify, Etsy Amazon: що краще, маркетплейс чи власний онлайн-магазин?

Насамперед варто чітко визначити свою нішу та тип товару й, відповідно до цього, обрати ту e-commerce платформу, яка найкраще закриватиме потреби. Хендмейд, наприклад, вигідно розміщувати на маркетплейсі Etsy, а товари ширшого вжитку – на Amazon.

І ці, й інші товари також можна продавати через власний онлайн-магазин, створений на платформі Shopify. На відміну від роботи з маркетплейсами, тут ви зможете як протестувати свій товар на ринку Європи, так і зайти на ринки окремих країн, як-от США, Канади чи Австралії.

Ви побачите, де є попит, а вже тоді зможете масштабуватись і почати продавати на кількох платформах.

Робити тестування продажів через маркетплейс, як-от Amazon, ризикованіше, оскільки потрібно одразу мати певну кількість товару, який ви відправите на його склад (до того ж, за зберігання там доведеться додатково заплатити).

Давайте детальніше розберемо переваги й недоліки продажу на різних платформах.

Shopify – платформа для продажів, де бренди створюють власні повноцінні інтернет-магазини. Це інтуїтивно зрозумілий сервіс, що дозволяє підприємцям легко управляти магазином навіть без великої команди та річного досвіду в продажах.

Щоб використовувати міжнародні платіжні системи, які інтегруються з Shopify, необхідно зареєструвати бізнес у тій країні, де працюють ці платіжні системи. Наразі найкращим рішенням для українських бізнесів може бути Великобританія.

Важливою є і служба доставки: оберіть ту, яка, на вашу думку, є найбільш надійною та зможе швидко доставити товар покупцеві, при цьому обов’язково врахуйте вартість доставки.

Переваги: Має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тож магазин можна створити й налаштувати за кілька днів.

Широкий спектр функцій дозволяє кастомізувати онлайн-магазин.

Можна працювати з різними типами продуктів і послуг.

Захищає кожен онлайн-магазин від шахрайства, DDOS-атак тощо.

Надає цілодобову підтримку користувачам.

Пропонує великий вибір готових макетів, які легко адаптувати під бренд.

Пропонує більше 100 різних варіантів платіжних систем, щоб клієнти з різних країн могли швидко оплатити замовлення.

Інтегрується з багатьма популярними перевізниками, тому бізнес може без проблем розрахувати вартість доставки та проконтролювати відправлення. Недоліки: Стягує комісії за транзакцію, якщо не використовується Shopify Payments.

Потрібно щомісяця поновлювати підписку. Базовий тариф — 29 доларів.

Розробка унікального унікального дизайну коштує дорожче, бо спеціалістів, які працюють саме з Shopify, поки небагато.

Є обмежена кількість безкоштовних шаблонів і тем. Цікавіші варіанти дизайну інтернет-магазину коштуватимуть від 200 до 350 доларів.

Etsy, на відміну від Shopify, є онлайн-маркетплейсом, який здебільшого спеціалізується на вінтажних, крафтових чи товарах ручної роботи.

Українці, які планують працювати з Etsy, мають врахувати важливі деталі: нині з України неможливо зареєструвати акаунт на платформі, оскільки система оплати Etsy Payments недоступна для українських користувачів.

Громадяни, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в країнах ЄС, США чи інших, можуть створити акаунт за умови використання системи Etsy Payments.

Для цього необхідно мати реєстрацію місця проживання та/чи документ про оренду квартири, посвідку на постійне проживання, банківський рахунок. Крім того, в деяких країнах потрібен буде дозвіл на приватну підприємницьку діяльність.

Переваги: Має велику аудиторію й стабільно великий трафік, тому ваші товари точно охоплять якусь частину користувачів.

Покупці мають великий кредит довіри до платформи, який транслюється й на ваш товар.

Ви менше ризикуєте фінансово, адже не витрачаєте додаткові кошти на залучення аудиторії.

Дозволяє легко створити магазин навіть не фіхівцеві. Недоліки: На маркетплейсі висока конкуренція, тому навіть великий трафік може бути для вас нерелевантним.

Обмежений у дизайні й персоналізації.

Немає можливості кастомізувати ваш магазин і бренд.

Стягує плату за транзакції та лістинг.

Доволі складно побудувати довгострокову стратегію розвитку бренду, оскільки більшість процесів контролюєте не ви, а платформа.

Amazon, як і Etsy, є маркетплейсом, а не платформою для створення власного магазину.

Переваги: Репутація Amazon підвищує рівень довіри до вашого бренду.

Простий і зручний у користуванні

Має продуману логістику. Якщо ви продаєте через Amazon FBA, то ваші товари зберігаються у центрах виконання замовлення, де їх обслуговують, пакують і відправляють. Недоліки: Заважає просуванню вашого бренду: ви відображаєте свою назву та логотип, але не можете залишати посилання на сайт чи соцмережі.

Обмежує доступ до інформації про клієнтів, що заважає покращенню персоналізації.

Має високу конкуренцію між селлерами.

Якщо повністю делегуєте логістику на Amazon FBA, ви частково втрачаєте контроль над товарами, умовами їхнього транспортування й відправки, що створює додаткові ризики.

Стягує комісію, а також плату за UPC-коди, без яких ви не зможете продавати.

Комбінуємо сервіси для більших охоплень

Поєднання сервісів онлайн-продажу – хороше рішення для компаній, які прагнуть масштабуватись, збільшити свою присутність в онлайні й охопити якомога більше клієнтів.

Користуючись різними платформами, ви зменшуєте свою залежність від певного сервісу. Це убезпечить вас від форс-мажорів, як-от несподіваних збоїв у роботі системи.

Крім того, комбінування сервісів надає вам доступ до різних аудиторій і покращує клієнтський досвід, адже ви надаєте клієнтам більше можливостей придбати ваш товар.

Сфера e-commerce швидко набирає обертів у всьому світі, тому власникам бізнесів не варто зволікати з виходом на міжнародні ринки. Звичайно, зробити це можна завдяки відомим маркетплейсам, як-от Amazon, Etsy чи Ebay, але варто прискіпливо проаналізувати конкуренцію на них і зважити всі за та проти.

Якщо бренд не хоче втратити власну індивідуальність і прагне здобути лояльність аудиторії, краще створити власний онлайн-магазин, а вже потім приглядатися до міксування продажів на різних платформах.