Як почати продавати онлайн: 4 поради для підприємців-початківців

Щотижня близько 3,5 тисяч українців офіційно стають підприємцями та розпочинають власну справу.

Оскільки онлайн-шопінг з року в рік стає все популярнішим, а поріг входу в сферу — достатньо низьким, то торгівля в інтернеті може стати вигідним стартом у бізнесі.

Оберіть платформу для старту продажів

Найпростіший спосіб почати продавати онлайн — це зайти на вже добре відому платформу зі сформованою аудиторією покупців і налаштованою системою публікації (постингу), оплати та просування (реклами оголошень, банерна реклама тощо).

Наприклад, алгоритм багатьох майданчиків працює як своєрідна соцмережа та підбирає користувачам товари та послуги згідно з їхніми останніми пошуками та вподобаннями.

Це означає, що зацікавлені покупці знаходитимуть ваші оголошення за допомогою свого пошукового запиту, ключових слів, місцезнаходження тощо. Наприклад, цього місяця популярні пошукові запити, які генеруються автоматично на основі того, що люди шукають на головній olx.ua:

зарядні станції та павербанки, безперебійники;

дитячі санки та коляски;

термобілизна та пуховики;

генератори, дрова, свічки;

книги, пряжа, гантелі.

Ще однією перевагою великих платформ є переважна простота використання, яка починається вже з моменту створення акаунту.

Наприклад, щоб створити профіль на нашому сайті і почати продавати, вам потрібні будуть лише смартфон та кілька хвилин часу, щоб прив'язати акаунт до своєї сторінки на Facebook, номеру телефону чи електронної пошти.

Для підтримки в процесі розвитку онлайн-продажів стануть у нагоді поради онлайн-менеджера або ж чат-бота Центру підтримки клієнтів, в якому доступні структуровані відповіді стосовно найбільш поширених запитань.

Окрім цього, на багатьох платформах завжди доступні спеціальні туторіали чи корисні статті для навчання.

Ми, наприклад, завжди пропонуємо пройти онлайн-школу підприємництва – це 10 годин практичних знань про всі тонкощі роботи з онлайн-платформою, роль соцмереж і Google-аналітики у продажах, створення власного інтернет-магазину й отримання якісних лідів. Безкоштовно стати "студентом" школи можна на сайті Бізнес-хабу.

Навчіться створювати привабливі оголошення

Про важливість грамотно створеного опису товару сказано чимало, однак хочу зосередити увагу на секретах, які допоможуть отримати дохід уже з самого оголошення без додаткового просування. Отже, формуючи заголовок, пам’ятайте про два "золоті" правила:

1. Чітка назва товару чи послуги без загальних фраз, обов'язкове вказування основних характеристик.

Наприклад: "Куртка жіноча червона, розмір S" або "Установка бойлерів у квартирах і приватних будинках". До речі, уникайте використання Caps Lock, тобто написання заголовку великими літерами, бо цей прийом часто сприймається покупцями як спам.

2. Ключові слова в заголовку та в описі пришвидшують покупку вашого товару, адже допомагають знайти оголошення не лише на самому онлайн-майданчику, а і в видачі Google чи іншої пошукової системи.

До прикладу, якщо ваш заголовок — це "Куртка жіноча червона, розмір S", то людина, яка шукає товар за запитом "червона жіноча куртка", з великою ймовірністю натрапить на вашу пропозицію.

Значна частка успішного оголошення — це фотографії, які допоможуть скласти реальне уявлення про товар і побачити його переваги. Так, найкраще сприймаються фото товару з природним чи білим освітленням на однотонному фоні.

Важливо, щоб зображення були чіткими, а продукт і його елементи — у фокусі. Також не обмежуйтесь одним фото, адже за статистикою оголошення з трьома і більше фотографіями отримують на чверть більше відгуків покупців.

В описі до товару важливо чітко вказати основні характеристики, які є важливими для покупця. Основне викладіть у перших 2-3 рядках, а детальніші атрибути намагайтеся структурувати, щоб текст легко і швидко зчитувався.

Врахуйте розподіл на абзаци чи пункти списку. До речі, ключові слова працюють не лише в заголовках, тож сміливо використовуйте їх і в описі свого товару.

Розвивайте свій бренд за допомогою власного онлайн-магазину

На багатьох великих ритейл-майданчиках можна створити власну міні-платформу зі своїм лого, банером, назвої компанії та контактними даними, унікальним брендингом.

Зі свого досвіду скажу, що і на OLX підприємці часто масштабують свій бізнес за допомогою власного онлайн-магазину.

Таким чином їм легше контролювати кількість опублікованих оголошень на день, користуватися промо-пакетами, щоб комплексно просувати свої пропозиції та підлаштувати органічний та уніфікований зовнішній вигляд своїх оголошень.

До того ж, маючи бізнес-сторінку, можна вдало аналізувати ефективність свого магазину: слідкувати за метриками, вивчати аудиторію та її поведінку та відповідно до цього скласти свою унікальну торговельну пропозицію.

Наприклад, підключити безкоштовну доставку товару, якщо більшість покупців її потребують, надати додаткову гарантію або ж запропонувати найнижчу ціну в регіоні.

Крім того, функціонал платформи також дозволяє аналізувати конкурентів у вашому сегменті, щоб покращувати власний бізнес.

Не нехтуйте інструментами просування

Після досягнення перших успіхів в онлайн-продажах важливо не пускати бізнес на плин течії, а підключити внутрішнього стратега та продумати шляхи подальшого розвитку своєї справи.

Наприклад, якщо ви щойно створили власний магазин та хочете його просувати, вам в нагоді стане банерна реклама у відповідній категорії. Або ж щоб прорекламувати товар, який знаходиться в конкурентному сегменті, спрацює його просування в топ-оголошень чи підняття вгору списку.

Тож обираючи свою стратегію, ознайомтеся зі всім наявним функціоналом платформи та можливими пакетними пропозиціями, які дозволяють заощадити кошти та отримувати більше можливостей для реклами. Також порахуйте бюджет на промо та визначте основні цілі просування.

Враховуючи ці, на перший погляд, прості поради, ви можете вже зробити свої перші кроки в онлайн-продажах і поступово розвивати бізнес в інтернеті.

Тим паче, вже готові рішення великих ритейл-платформ стануть у нагоді при масштабуванні та виборі подальшого вектору розвитку вашої справи.