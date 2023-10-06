Смена менеджмента в "ОГХК", новые проверки в "Укрэнерго": итоги недели для госкомпаний

Корпоративне управління держпідприємств

ФДМУ змінив керівництво "ОГХК". 29 вересня 2023 року "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ("ОГХК") повідомила, що Фонд державного майна (ФДМУ) змінив склад правління компанії, звільнивши першого заступника голови правління Ярославу Максименко і замінивши її на Єгора Перелигіна.

За словами liga.net, Перелигін очолював "ОГХК" з серпня 2021 року по квітень 2022 року. У березні 2023 року він повернувся в компанію як член правління, а тепер отримав найвищу посаду, повідомляє liga.net. [Схоже, що Перелигін замінив Максименко на посаді в.о. голови правління "ОГХК". – SOE Weekly.]

Попереднього голову правління, Владислава Іткіна, було звільнено в лютому 2023 року. [Детальніше про звільнення Іткіна читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]

До складу правління також увійшли заступник голови правління Дімітрі Каландадзе, заступник директора департаменту з питань безпеки та контрольно-ревізійної роботи Валерій Папенко та колишній керівник філії компанії Валерій Захаренко. Член правління Олена Каунова припинила повноваження разом із Максименко.

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У ФДМУ повідомили liga.net, що звільнення Максименко було "логічним рішенням, яке давно назріло".

"По-перше, є ознаки того, що вона керована певними групам впливу, які залишилися на підприємстві ще з часів попереднього керівника ФДМУ Дмитра Сенниченка [якого зараз звинувачують у розкраданні 500 млн грн з "ОГХК" і "Одеського припортового заводу" – SOE Weekly]. Вона також противилась рішенням ФДМУ щодо приватизації "ОГХК", ймовірно, могла сприяти доведенню компанії до технічного банкрутства.

По-друге, вона створила всередині компанії корпоративний конфлікт, який паралізував нормальну роботу підприємства", пояснили у ФДМУ.

liga.net також повідомила, що після звільнення Іткіна в лютому 2023 року Кабмін не призначив нового голову правління, тому Максименко обійняла найвищу посаду. У лютому 2023 року ФДМУ намагався призначити новим керівником Дімітрі Каландадзе, якого, можливо, просував голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Однак Каландадзе не змогли призначити головою правління "ОГХК", оскільки він має грузинське громадянство – за українським законодавством іноземці не мають права керувати держпідприємствами.

[Ймовірно, видання має на увазі законодавчі обмеження, які передбачено Законом України "Про правовий режим воєнного стану". – SOE Weekly.]

Каландадзе став лише членом правління, який не міг підписувати деякі важливі документи; замість нього їх підписувала Максименко. Завданням Каландадзе була підготовка "ОГХК" до приватизації, проти якої виступає Максименко, пояснило liga.net.

За словами видання, Максименко подала заяву про злочин до СБУ та НАБУ одразу після звільнення.

Раніше ми повідомляли, що аукціон з приватизації "ОГХК" було заплановано на 31 серпня 2021 року. Пізніше ми писали, що ФДМУ скасував цей приватизаційний аукціон, на який подався лише один кваліфікований учасник.

Після цього ЗМІ опублікували список учасників, які нібито зацікавлені в активах "ОГХК". Деякі з них заявили, що актив не було добре підготовлено до приватизації, і вони не вважають умови аукціону справедливими. Інші стверджували, що стартова ціна була неадекватною. Повідомлялося, що неможливо було оцінити запаси корисних копалин компанії.

Аукціонна комісія ФДМУ призначила нову дату аукціону на 29 жовтня 2021 року.

Як ми повідомляли згодом, ФДМУ скасував і аукціон 29 жовтня 2021 року. Тоді ФДМУ пояснив, що отримав лише дві заявки на участь в аукціоні, одна з яких не відповідала вимогам. Аукціонна комісія ФДМУ знову призначила нову дату аукціону – 20 грудня 2021 року.

Пізніше ми писали, що компанія BDO Corporate Finance, радник ФДМУ з питань приватизації "ОГХК", повідомила, що міжнародні компанії не готові брати участь в аукціоні з продажу "ОГХК", незважаючи на їхній інтерес до цих активів. У BDO заявили, що це пов'язано з відсутністю гарантій, які би захистили інвестиції потенційних покупців. Станом на 14 грудня 2021 року Кабінет Міністрів не затвердив приватизаційні умови аукціону з продажу "ОГХК", які би містили такі гарантії.

Згодом ми повідомляли, що наприкінці грудня 2021 року ФДМУ втретє переніс аукціон з приватизації "ОГХК". Як і в жовтні 2021 року, ФДМУ повідомив, що отримав дві заявки на участь в аукціоні, одна з яких не відповідала вимогам чинного законодавства.

У зв’язку з тим, що до аукціону було допущено лише одного учасника, аукціон з приватизації "ОГХК" було визнано таким, що не відбувся [втретє – SOE Weekly]. Тоді ФДМУ зазначив, що нову дату аукціону з продажу "ОГХК" буде призначено окремо.

Звільнена перша заступниця голови правління "ОГХК" Максименко дала інтерв'ю. Після звільнення Ярослава Максименко дала інтерв'ю liga.net. Ми вибрали ключові моменти.

Про своє звільнення:

За словами Максименко, пояснюючи причини її звільнення, в.о. голови Фонду держмайна Олександр Федорошин заявив, що результати третього кварталу для компанії були дуже погані, із заборгованістю по зарплаті і податках, а також були повідомлення про внутрішні проблеми в компанії.

Про фінансові результати компанії:

Максименко розповіла, що прибуток "ОГХК" впав із 414 млн грн у 2021 році до 13 млн грн у 2022 році.

Про Дімітрі Каландадзе:

За словами Максименко, Каландадзе приєднався до "ОГХК" у лютому 2023 року, його представили як майбутнього голову правління. Максименко додала, що юридично вона виконувала обов'язки керівника, але стратегічне бачення розвитку забезпечував Каландадзе".

Про своє звернення до СБУ та НАБУ із заявою про злочин:

За словами Максименко, своєю заявою вона хотіла привернути увагу до того, що відбувається навколо компанії. Вона підкреслила, що "ОГХК" перебуває під прихованим зовнішнім впливом, який, на її думку, пов’язаний з Group DF олігарха-втікача Дмитра Фірташа, "яка є основним інтересантом "ОГХК".

Максименко вважає, що Group DF намагається дестабілізувати ситуацію в компанії і робить "якісь незрозумілі представницькі дії" по відношенню до "ОГХК". За її словами, хтось приходить в держустанову і називає себе представником "ОГХК", а потім виявляється, що це колишній менеджер Group DF Ілля Лупоносов.

За її словами, у її заяві до правоохоронних органів йдеться про зовнішній вплив з метою знецінення компанії. "Щоб або продати її швидко і дешево, щоб ніхто нічого не зміг зробити, або знищити", – заявила вона.

ФДМУ запустив сайт з переліком вакансій на керівні посади в держпідприємствах. 29 вересня 2023 року Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомив, що запустив у тестовому режимі автоматизовану систему "Кадровий резерв ФДМУ".

Сайт покликаний стати ключовим інструментом для пошуку професійних кандидатів, надаючи актуальну інформацію про вакансії на посади вищого керівництва в компаніях, що перебувають в управлінні Фонду. Кандидати можуть подавати заявки в електронному вигляді. ФДМУ сподівається, що це зробить управління активами кращим, ефективнішим та менш корумпованим.

Згідно з інформацією на сайті, наразі є 75 вакансій на посади вищого керівництва в держкомпаніях.

Раніше ми повідомляли про те, що ФДМУ почав звільняти керівників державних підприємств, яких вважав недоброчесними.

Згодом ми писали, що ФДМУ планує замінити керівників 65 державних підприємств. Таке рішення ухвалили на основі аналізу фінансових показників цих підприємств.

У травні 2023 року ми також писали, ФДМУ повідомив, що з вересня 2022 року він замінив 89 керівників та 53 членів наглядових рад на підприємствах, що перебувають в управлінні Фонду. Ще на 26 підприємствах ФДМУ очікував на погодження призначень.