За год приватизация госимущества принесла в бюджет почти 4 миллиарда – ФГИУ

С момента возобновления приватизации год назад Фонд госимущества (ФГИУ) привлек в бюджет 3,98 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

По данным ФГИУ, за последний год от приватизации поступило в бюджет 3,98 млрд гривен.

При этом, средний рост стоимости активов на аукционах - в три раза, за актив в среднем соревновались 4,5 участника.

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"В этом году ФГИУ впервые продал торфяное предприятие - Ривнеторф - за 205 млн гривен и морской порт - Усть-Дунайск - за 201 млн гривен. Также близится к завершению продажа спиртзаводов.

Впереди - продажа санкционных активов и большая приватизация. Это позволит получить еще больше средств для поддержки Сил обороны и привлечь международные инвестиции", - говорится в заявлении Фонда.

Напомним:

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Фонд госимущества Украины подготовил к приватизации пять крупных объектов, которые будут выставлены на продажу в 2024 году.

Экономическая правда