Зміна менеджменту в "ОГХК", нові перевірки в "Укренерго": підсумки тижня для держкомпаній
Корпоративне управління держпідприємств
ФДМУ змінив керівництво "ОГХК". 29 вересня 2023 року "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ("ОГХК") повідомила, що Фонд державного майна (ФДМУ) змінив склад правління компанії, звільнивши першого заступника голови правління Ярославу Максименко і замінивши її на Єгора Перелигіна.
За словами liga.net, Перелигін очолював "ОГХК" з серпня 2021 року по квітень 2022 року. У березні 2023 року він повернувся в компанію як член правління, а тепер отримав найвищу посаду, повідомляє liga.net. [Схоже, що Перелигін замінив Максименко на посаді в.о. голови правління "ОГХК". – SOE Weekly.]
Попереднього голову правління, Владислава Іткіна, було звільнено в лютому 2023 року. [Детальніше про звільнення Іткіна читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.]
До складу правління також увійшли заступник голови правління Дімітрі Каландадзе, заступник директора департаменту з питань безпеки та контрольно-ревізійної роботи Валерій Папенко та колишній керівник філії компанії Валерій Захаренко. Член правління Олена Каунова припинила повноваження разом із Максименко.
У ФДМУ повідомили liga.net, що звільнення Максименко було "логічним рішенням, яке давно назріло".
"По-перше, є ознаки того, що вона керована певними групам впливу, які залишилися на підприємстві ще з часів попереднього керівника ФДМУ Дмитра Сенниченка [якого зараз звинувачують у розкраданні 500 млн грн з "ОГХК" і "Одеського припортового заводу" – SOE Weekly]. Вона також противилась рішенням ФДМУ щодо приватизації "ОГХК", ймовірно, могла сприяти доведенню компанії до технічного банкрутства.
По-друге, вона створила всередині компанії корпоративний конфлікт, який паралізував нормальну роботу підприємства", пояснили у ФДМУ.
liga.net також повідомила, що після звільнення Іткіна в лютому 2023 року Кабмін не призначив нового голову правління, тому Максименко обійняла найвищу посаду. У лютому 2023 року ФДМУ намагався призначити новим керівником Дімітрі Каландадзе, якого, можливо, просував голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Однак Каландадзе не змогли призначити головою правління "ОГХК", оскільки він має грузинське громадянство – за українським законодавством іноземці не мають права керувати держпідприємствами.
[Ймовірно, видання має на увазі законодавчі обмеження, які передбачено Законом України "Про правовий режим воєнного стану". – SOE Weekly.]
Каландадзе став лише членом правління, який не міг підписувати деякі важливі документи; замість нього їх підписувала Максименко. Завданням Каландадзе була підготовка "ОГХК" до приватизації, проти якої виступає Максименко, пояснило liga.net.
За словами видання, Максименко подала заяву про злочин до СБУ та НАБУ одразу після звільнення.
Раніше ми повідомляли, що аукціон з приватизації "ОГХК" було заплановано на 31 серпня 2021 року. Пізніше ми писали, що ФДМУ скасував цей приватизаційний аукціон, на який подався лише один кваліфікований учасник.
Після цього ЗМІ опублікували список учасників, які нібито зацікавлені в активах "ОГХК". Деякі з них заявили, що актив не було добре підготовлено до приватизації, і вони не вважають умови аукціону справедливими. Інші стверджували, що стартова ціна була неадекватною. Повідомлялося, що неможливо було оцінити запаси корисних копалин компанії.
Аукціонна комісія ФДМУ призначила нову дату аукціону на 29 жовтня 2021 року.
Як ми повідомляли згодом, ФДМУ скасував і аукціон 29 жовтня 2021 року. Тоді ФДМУ пояснив, що отримав лише дві заявки на участь в аукціоні, одна з яких не відповідала вимогам. Аукціонна комісія ФДМУ знову призначила нову дату аукціону – 20 грудня 2021 року.
Пізніше ми писали, що компанія BDO Corporate Finance, радник ФДМУ з питань приватизації "ОГХК", повідомила, що міжнародні компанії не готові брати участь в аукціоні з продажу "ОГХК", незважаючи на їхній інтерес до цих активів. У BDO заявили, що це пов'язано з відсутністю гарантій, які би захистили інвестиції потенційних покупців. Станом на 14 грудня 2021 року Кабінет Міністрів не затвердив приватизаційні умови аукціону з продажу "ОГХК", які би містили такі гарантії.
Згодом ми повідомляли, що наприкінці грудня 2021 року ФДМУ втретє переніс аукціон з приватизації "ОГХК". Як і в жовтні 2021 року, ФДМУ повідомив, що отримав дві заявки на участь в аукціоні, одна з яких не відповідала вимогам чинного законодавства.
У зв’язку з тим, що до аукціону було допущено лише одного учасника, аукціон з приватизації "ОГХК" було визнано таким, що не відбувся [втретє – SOE Weekly]. Тоді ФДМУ зазначив, що нову дату аукціону з продажу "ОГХК" буде призначено окремо.
Звільнена перша заступниця голови правління "ОГХК" Максименко дала інтерв'ю. Після звільнення Ярослава Максименко дала інтерв'ю liga.net. Ми вибрали ключові моменти.
Про своє звільнення:
- За словами Максименко, пояснюючи причини її звільнення, в.о. голови Фонду держмайна Олександр Федорошин заявив, що результати третього кварталу для компанії були дуже погані, із заборгованістю по зарплаті і податках, а також були повідомлення про внутрішні проблеми в компанії.
Про фінансові результати компанії:
- Максименко розповіла, що прибуток "ОГХК" впав із 414 млн грн у 2021 році до 13 млн грн у 2022 році.
Про Дімітрі Каландадзе:
- За словами Максименко, Каландадзе приєднався до "ОГХК" у лютому 2023 року, його представили як майбутнього голову правління. Максименко додала, що юридично вона виконувала обов'язки керівника, але стратегічне бачення розвитку забезпечував Каландадзе".
Про своє звернення до СБУ та НАБУ із заявою про злочин:
- За словами Максименко, своєю заявою вона хотіла привернути увагу до того, що відбувається навколо компанії. Вона підкреслила, що "ОГХК" перебуває під прихованим зовнішнім впливом, який, на її думку, пов’язаний з Group DF олігарха-втікача Дмитра Фірташа, "яка є основним інтересантом "ОГХК".
- Максименко вважає, що Group DF намагається дестабілізувати ситуацію в компанії і робить "якісь незрозумілі представницькі дії" по відношенню до "ОГХК". За її словами, хтось приходить в держустанову і називає себе представником "ОГХК", а потім виявляється, що це колишній менеджер Group DF Ілля Лупоносов.
- За її словами, у її заяві до правоохоронних органів йдеться про зовнішній вплив з метою знецінення компанії. "Щоб або продати її швидко і дешево, щоб ніхто нічого не зміг зробити, або знищити", – заявила вона.
ФДМУ запустив сайт з переліком вакансій на керівні посади в держпідприємствах. 29 вересня 2023 року Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомив, що запустив у тестовому режимі автоматизовану систему "Кадровий резерв ФДМУ".
Сайт покликаний стати ключовим інструментом для пошуку професійних кандидатів, надаючи актуальну інформацію про вакансії на посади вищого керівництва в компаніях, що перебувають в управлінні Фонду. Кандидати можуть подавати заявки в електронному вигляді. ФДМУ сподівається, що це зробить управління активами кращим, ефективнішим та менш корумпованим.
Згідно з інформацією на сайті, наразі є 75 вакансій на посади вищого керівництва в держкомпаніях.
Раніше ми повідомляли про те, що ФДМУ почав звільняти керівників державних підприємств, яких вважав недоброчесними.
Згодом ми писали, що ФДМУ планує замінити керівників 65 державних підприємств. Таке рішення ухвалили на основі аналізу фінансових показників цих підприємств.
У травні 2023 року ми також писали, ФДМУ повідомив, що з вересня 2022 року він замінив 89 керівників та 53 членів наглядових рад на підприємствах, що перебувають в управлінні Фонду. Ще на 26 підприємствах ФДМУ очікував на погодження призначень.
Енергосектор
"Нафтогаз" отримав ліцензії на розподіл газу в шести областях, де раніше працювали облгази Фірташа. 1 жовтня 2023 року ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі"), дочірня компанія "Нафтогазу", повідомила, що її філії отримали ліцензії на ведення діяльності від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
За словами "Газмереж", йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.
Наразі "Газмережі" обслуговують 6,6 млн клієнтів по всій країні силами 14 філій, додали в компанії.
Раніше ми повідомляли, що 16 січня 2023 року "Нафтогаз" змінив керівництво регіональних газорозподільних компаній "Харківгаз" та "Дніпрогаз". Обидві компанії входили до "Регіональної газової компанії" ("РГК") Дмитра Фірташа.
"РГК" звинуватила "Нафтогаз" у "спробі рейдерства". "Нафтогаз" у свою чергу послався на рішення Кабміну № 429-р від 28 травня 2022 року, яким корпоративні права близько 20 облгазів було передано "Чорноморнафтогазу".
Раніше у травні 2022 року Печерський суд Києва наклав арешт на акції облгазів Фірташа через ухилення від сплати за користування газовими мережами. (Потім Кабмін передав ці права "Чорноморнафтогазу".) Після цього "РГК" подала позови про скасування рішення Печерського суду. Це значно затягнуло процес зміни менеджменту цих облгазів.
У вересні 2022 року "Нафтогаз" створив нову дочірню компанію ТОВ "Газорозподільні мережі України" для консолідації облгазів.
Також ми повідомляли про попередні облгази Фірташа, які забрав під своє управління "Нафтогаз" – "Сумигаз", "Вінницягаз" та "Дніпропетровськгаз". Вони також входили до групи "РГК". [Детальніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.]
Згодом ми писали, що до складу "Групи Нафтогаз" увійшли "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз" та "Миколаївгаз", які також входили до групи "РГК". [Детальніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.]
Також ми повідомляли, що "Нафтогаз" поглинув ще одну газорозподільчу компанію Фірташа – "Черкасигаз".
"Укренерго" перевірять через виплати сонячним електростанціям в умовах окупації. 4 жовтня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомила, що проведе позапланову виїзну перевірку "Укренерго".
Компанія могла надати недостовірні дані комерційного обліку електроенергії, виробленої об'єктами відновлюваної енергетики на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей з 1 січня по 31 грудня 2022 року, пояснили в НКРЕКП.
Підставою для перевірки стало звернення "Гарантованого покупця" про те, що у наданих "Укренерго" даних комерційного обліку про погодинні обсяги відпуску та споживання електроенергії кожною генеруючою одиницею продавців з січня по грудень 2022 року не вказано, що частина станцій працювала в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України.
У цих даних також зазначалося, що всі генеруючі одиниці здійснюватимуть відпуск всієї електроенергії лише в торговій зоні об'єднаної енергосистеми, йдеться у повідомленні НКРЕКП.
"Укренерго" також не надало завірені дані комерційного обліку із зазначенням синхронного/несинхронного режиму роботи за цей період, додали в НКРЕКП.
Регулятор також повідомив, що перевірку буде проведено у встановлені законодавством терміни, а про її результати буде повідомлено окремо.
У серпні 2023 року видання Bihus.Info повідомило, що сонячні електростанції під російською окупацією, співвласниками яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, продовжували отримувати виплати за "зеленим" тарифом до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не були підключені до об'єднаної енергосистеми України.
Bihus.Info, зокрема, повідомляло про ТОВ "КД Енерджі 2" та ТОВ "Відновлювана Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Шурми, Олег Шурма. Співвласником ще двох компаній – ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауер ЛЛС" – є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною, зазначає Bihus.Info.
За даними видання, з липня 2022 року по липень 2023 року ці компанії сукупно отримали від "Гарантованого покупця" понад 320 млн грн платежів за електроенергію за "зеленим" тарифом.
У "Гарантованому покупцеві" тоді пояснили, що виплатили гроші на підставі даних "Укренерго".
Пізніше в "Укренерго" заявили, що Україна не платить власникам сонячних електростанцій на окупованих територіях.
У вересні 2023 року Шурма підтвердив, що його брат отримував виплати від "Гарантованого покупця" за електроенергію з сонячних електростанцій, розташованих на окупованих територіях. "Він отримував її точно так само, як і всі інші компанії на цій території", – сказав Шурма.
Водночас він заявив, що розслідування щодо окупованих сонячних електростанцій його брата "було дуже маніпулятивним і неправдивим" і що це "певна особиста ціна, яку треба заплатити за повернення великих активів державі". Шурма також стверджував, що український олігарх Ігор Коломойський замовив Bihus.Info це розслідування. Bihus.Info категорично заперечило це звинувачення.
За інформацією "Економічної правди" (ЕП), 21 серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, розташованих на окупованих територіях.
ЕП також повідомила, що Служба безпеки України (СБУ) не побачила ознак колабораціонізму в діях посадових осіб компаній, пов'язаних з Шурмою.
Нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розслідує, чи був у Шурми конфлікт інтересів при виконанні службових повноважень.
Раніше ми писали, що "Укренерго" повідомило про обшук в її головному офісі, який Офіс генпрокурора (ОГП) провів за ухвалою Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. Детальніше про цю справу читайте в одному з наших попередніх дайджестів.
Оборона
"Антонов" підписав угоду з французькою компанією про виробництво бойового дрона Aarok MALE. 2 жовтня 2023 року видання La Tribune повідомило, що ДП "Антонов" та французька компанія Turgis & Gaillard підписали угоду про виробництво на потужностях "Антонова" версії бойового дрона Aarok MALE (Medium Altitude Long Range).
Угоду про виробництво дрона підписали 28 вересня 2023 року під час візиту до Києва міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.
За інформацією La Tribune, майбутній безпілотник буде призначений лише для Збройних сил України. За попередніми планами, він має злетіти в повітря в Україні у 2024 році, а його виробництво буде локалізовано в Україні.
Безпілотник Aarok MALE в категорії Reaper (5,5 тонн) був представлений на Паризькому авіасалоні в червні 2023 року, додає La Tribune. Aarok розвиває максимальну швидкість 463 км/год, може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктури.
Дрон виконує завдання зі спостереження і розвідки за допомогою високоефективних оптико-електронних і електромагнітних датчиків. Він може доставляти зброю протидії для безпосередньої повітряної підтримки, координації ударів, розвідки і придушення засобів ППО противника. Aarok також може бути інтегрований до протичовнових і пошуково-рятувальних операцій, додає liga.net.
За інформацією Defence Express, для України буде вироблятися менша і дешевша версія цього безпілотника з обмеженими технічними характеристиками.
Приватизація
За перші дев'ять місяців від приватизації надійшло 2,7 млрд грн – це менше половини плану на 2023 рік. 29 вересня 2023 року ФДМУ повідомив, що за січень-вересень 2023 року до держбюджету від приватизації надійшло 2,7 млрд грн (близько 66 млн євро).
[Раніше ми повідомляли, що ФДМУ залучив 1,82 млрд грн (близько 44 млн євро) від приватизаційних аукціонів у першому півріччі 2023 року. Це означає, що в третьому кварталі приватизація принесла близько 0,9 млрд грн (близько 22 млн євро).
У держбюджеті на 2023 рік надходження від приватизації закладалися на рівні 6 млрд грн (близько 147 млн євро). Ця сума становить би 0,45% – тобто менше відсотка – від загальних надходжень держбюджету, запланованих на 2023 рік.
Надходження від приватизації за перші дев'ять місяців – 2,7 млрд грн – становлять 0,2% від загальних доходів бюджету, запланованих на 2023 рік. – SOE Weekly.]
За даними ФДМУ, надходження за дев'ять місяців 2023 року є рекордними з 2018 року. З початку 2023 року ФДМУ знайшов нових власників для 303 державних активів. Найдорожчий – готель "Ермітаж" у Києві – був проданий за 311 млн грн, додали у ФДМУ.
[Усі ці надходження – від малої приватизації. Жодного аукціону з великої приватизації за цей період не відбулося. – SOE Weekly.]
ФДМУ також повідомив, що за дев'ять місяців 2023 року від оренди державного майна до держбюджету надійшло 572 млн грн, що становить майже 80% від річного плану надходжень від оренди.
Загалом Фонд супроводжує понад 14 тис. договорів оренди, а площа орендованого нерухомого майна становить майже 8 млн кв. м., що робить ФДМУ найбільшим орендодавцем в Україні.
Команда аналітиків-консультантів з питань корпоративного управління щотижня готує для ЕП дайджест про головні події в житті держпідприємств.
Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту "Supporting Ukraine in rebuilding and recovery", який реалізує Інститут KSE (контракт NI/2022/424-502 від 14 листопада 2022 року).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.