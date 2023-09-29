Фонд госимущества запустил портал вакансий для поиска руководителей госкомпаний

Фонд госимущества (ФГИУ) объявил о запуске в тестовом режиме автоматизированной системы "Кадровый резерв ФГИУ".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что это ключевой инструмент для эффективного поиска профессиональных кандидатов на руководящие должности государственных предприятий.

Систему разработал Офисом цифровой трансформации ФГИУ в сотрудничестве с другими подразделениями Фонда.

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Портал вакансий доступен по ссылке: http://hr.spfu.gov.ua/.

"Более того, любой сможет через эту систему подать анкету кандидата в электронном виде. Это возможность попасть в кадровый резерв ФГИУ и получать предложения в соответствии с указанными пожеланиями от Фонда.

Введение нового механизма это возможность повысить эффективность и качество управления государственными активами Украины, а также избежать коррупционных рисков. Внедрение системы должно помочь Фонду госимущества привлечь менеджеров, которые отвечают современным вызовам и гарантируют стабильное развитие и прибыль госпредприятиям", - пояснили в Фонде.

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Согласно порталу, сейчас открыто 62 вакансии на руководящие должности на госпредприятиях и 13 вакансий в акционерных обществах с государственной долей участия.

Напомним:

Сообщалось, что Фонд госимущества начинает увольнять недобросовестных руководителей предприятий по результатам анализа финансово-экономического состояния компаний.

В марте сообщалось, что Фонд госимущества сменит руководителей на 65 государственных предприятиях по результатам финансово-экономического анализа предприятий.

Экономическая правда