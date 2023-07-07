"Укрпошта" знову намагається отримати банк, НБУ попереджає про ризики одержавлення банківського сектору

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Fitch підтвердив більшість кредитні рейтингів українських держбанків. 30 червня 2023 року рейтингове агентство Fitch Ratings оновило рейтинги стійкості чотирьох українських банків з державною часткою, а саме: "Ощадбанку", "Укргазбанку", "ПриватБанку" та "Укрексімбанку".

Результати перегляду Fitch є такими:

Банк Рейтинг стійкості Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті Рейтинг державної підтримки "ПриватБанк" підтверджено на "ccc-" підтверджено на "CCC-" підтверджено на "CCC" знижено з "ccc-" до "без підтримки" "Ощадбанк" підвищено з "cc" на "ccc-" підтверджено на "CCC-" підтверджено на "CCC" знижено з "ccc-" до "без підтримки" "Укргазбанк" підвищено з "cc" на "ccc-" підтверджено на "CCC-" підтверджено на "CCC" знижено з "ccc-" до "без підтримки" "Укрексімбанк" підтверджено на "f" підтверджено на "CCC-" підтверджено на "CCC" підтверджено "без підтримки"

Три з чотирьох банків наразі мають рейтинг стійкості (РС) на рівні "ccc-", а "Укрексімбанк" має нижчий РС – на рівні "f".

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті та довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті залишились однаковими для всіх чотирьох банків на рівні "CCC-" та "CCC" відповідно.

Рейтинг державної підтримки тепер також однаковий для всіх чотирьох банків – "без підтримки" (ns) – при цьому рейтинг держпідтримки "ПриватБанку", "Ощадбанку" та "Укргазбанку" було знижено з рівня "ccc-", а "Укрексімбанку" – підтверджено на рівні "ccc-".

На думку Fitch, зниження рейтингу держпідтримки "ПриватБанку" відображає його думку, що у випадку суттєвого дефіциту капіталу "ПриватБанк", скоріше за все, працюватиме в рамках регуляторного обмеження капіталу в найближчій перспективі, а не отримає швидку надзвичайну підтримку капіталу від держави.

Рейтинг дефолту "Укрексімбанку" в іноземній валюті на рівні "CCC-" відображає думку Fitch, що ризик дефолту пріоритетних зовнішніх недержавних кредиторів банку в іноземній валюті залишається реальною можливістю через війну.

Fitch очікує, що банк продовжить обслуговувати свої зобов'язання в найближчій перспективі, що відображає його загалом адекватну ліквідність в іноземній валюті відносно його потреб, підтримувану різними заходами щодо регулятивного капіталу та валютного контролю, введеними з початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів та капіталу і підтримки стабільності та довіри до банківської системи.

Підвищення рейтингу стійкості "Укргазбанку" відображає думку Fitch про помірно низький ризик дефолту банку.

Тим не менш, Fitch вважає, що дефолт залишається реальною можливістю. Зниження рейтингу держпідтримки відображає думку агентства, що у випадку суттєвого дефіциту капіталу "Укргазбанк", найімовірніше, працюватиме в умовах регуляторного обмеження капіталу в найближчій перспективі, а не отримає швидку надзвичайну підтримку капіталу від держави.

Ідентичний прогноз (як і для "Укргазбанку") Fitch надав і по довгостроковому рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті, довгостроковому рейтингу дефолту емітента в національній валюті та рейтингу державної підтримки "Ощадбанку".

НБУ попереджає про ризики високої частки державного капіталу в банківському секторі. У Звіті про фінансову стабільність за червень 2023 року Національний банк України (НБУ) повідомив про зростання частки держбанків за всіма ключовими показниками банківської системи.

На думку НБУ, таке зростання є виправданим у період глибокої кризи, спричиненої повномасштабною війною. Однак це створює великі ризики для конкурентного середовища в банківському секторі під час подальшого періоду відновлення.

Регулятор зазначив, що війна вкотре відтермінувала плани приватизації українських держбанків. На думку НБУ, стратегії держбанків потребують оновлення з метою усунення ключових недоліків у їхній діяльності та підготовки більшості з них до приватизації після завершення бойових дій.

Регулятор також повідомив, що частка депозитів домогосподарств у всіх держбанках становить понад 60%.

НБУ звернув увагу на кредитування держбанками державних підприємств. Таке кредитування становить майже третину чистого корпоративного портфелю держбанків. Це втричі більше, ніж частка кредитів держпідприємствам у корпоративному портфелі всього банківського сектору [що означає, що частка кредитів держпідприємствам по усьому банківському сектору становить близько 10-11% – SOE Weekly].

Наразі лише держбанки готові надавати достатньо великі кредити держпідприємствам, які необхідні тім для реалізації пріоритетів уряду, додали в НБУ.

Регулятор заявив, що стратегічні напрямки діяльності держбанків в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки мають бути доповнені більш конкретними цілями в короткостроковій перспективі. На основі цих цілей новообрані наглядові ради держбанків повинні затвердити повноцінні стратегії, які визначатимуть роль і завдання кожного банку в умовах тривалої війни, заявили в НБУ.

В НБУ додали, що "націоналізація банку, акціонери якого перебувають під санкціями, пов'язаними з російською агресією" [це стосується останнього великого пов'язаного з Росією банку в Україні – "Сенс Банку", який працював під назвою "Альфа-Банк" до 1 грудня 2022 року – SOE Weekly] може стати новим викликом [оскільки призведе до зростання частки держави у банківському секторі та, відповідно, обсягу непрацюючих кредитів у держбанках – SOE Weekly].

Раніше ми повідомляли, що частка непрацюючих кредитів у держбанках зросла до 53% станом на 1 травня 2023 року.

Також ми писали, що закон, який дозволяє націоналізацію "Сенс Банку", набув чинності. Детальніше про процес націоналізації читайте в одному із наших попередніх дайджестів.

"Укрпошта" хоче забрати в управління PINBank підсанкційного російського олігарха Гінера, перетворивши його на поштовий банк. За даними "Економічної правди" (ЕП), "Укрпошта" має намір поглинути PINBank, конфіскований у російського олігарха Євгенія Гінера.

За даними ЕП, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відмовився говорити про можливу передачу акцій банку його компанії, але зазначив, що "прогрес у цьому питанні є".

[Наразі "Укрпошта" надає різні види фінансових послуг, зокрема, виплата пенсій, грошові перекази та еквайринг банківських карток [тобто, можливість приймати до оплати платіжні картки – SOE Weekly]. Однак вона обмежується проведенням операцій з готівкою або обробкою карток інших банків. Для відкриття рахунків своїм клієнтам "Укрпошта" потребує банківської ліцензії.

Слід також зазначити, що "Укрпошта" є єдиною компанією, яка надає фінансові послуги з найбільшим покриттям на території України, в той час як банки зосереджують свої відділення переважно у густонаселених пунктах. Це робить "Укрпошту" ідеальним кандидатом для забезпечення фінансової інклюзивності населення України завдяки забезпеченню доступу до фінансових послуг тим особам, які проживають в населених пунктах, де відсутні банківські відділення.

Пропозицію про створення поштового банку в Україні висували й члени команди SOE Weekly Андрій Бойцун та Дмитро Яблоновським у аналітичній записці 2017 року "Що робити державі зі своїми банками?".

Важливість забезпечення фінансової інклюзії стала ще більш значущою під час повномасштабної російської агресії, оскільки "Укрпошта" часто залишається єдиною компанією, здатною надавати послуги поблизу зон бойових дій. Крім того, "Укрпошта" взяла на себе нові зобов'язання з надання держпослуг у воєнний час, включаючи виплату грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. – SOE Weekly.]

ЕП також повідомила, що у владі досі немає консенсусу щодо створення поштового банку. За даними джерел ЕП, цю ідею активно підтримують Смілянський і заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Міністр економіки Юлія Свириденко також підтримує це рішення.

Водночас Міністерство інфраструктури, яке регулює діяльність "Укрпошти", поки що не наважилося запропонувати власний план переведення російського банку до поштового оператора. За словами джерел ЕП в Мінінфраструктури, ідею Смілянського в цілому підтримують, але міністерство хоче уникнути конфліктів з Мінфіном, НБУ та міжнародними партнерами.

Джерела ЕП у Мінфіні розкритикували цю ідею, заявивши, що вона порушить зобов'язання України перед міжнародними донорами, зокрема МВФ та Світовим банком.

НБУ погодився, що поштовий банк порушить зобов'язання України перед МВФ. Фонд стурбований великою часткою держави на банківському ринку. З цієї причини влада зобов'язалася координувати кожну нову націоналізацію з МВФ, зазначає видання.

ЕП також нагадує, що PINBank є одним з найменших банків в Україні. Станом на 1 травня 2023 року його чисті активи становили 990,6 млн грн – за цим показником банк посідає 56 місце серед 65 українських банків. Переважна більшість цих активів – ОВДП: банк Гінера тримає таких держоблігацій на 602 млн грн.

ЕП додала, що це не перша спроба "Укрпошти" створити поштовий банк. У травні 2020 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про створення банку на базі поштового оператора, але проти цього виступили МВФ і НБУ.

Другою спробою стало придбання "Укрпоштою" "Альпарі Банку", найменшого банку України за розміром активів. АМКУ дав дозвіл на угоду в червні 2022 року. Однак НБУ знову виступив проти, в результаті чого від угоди зрештою відмовилися, пише ЕП.

[Детальніше про спроби "Укрпошти" купити "Альпарі Банк" читайте в одному із наших попередніх дайджестів про головні події 2021 року. – SOE Weekly.]