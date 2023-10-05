Фонд госимущества инициирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza через приватизацию

ТРЦ OCEAN PLAZA

Фонд госимущества обратился к правительству с инициативой включить в перечень объектов большой приватизации государственную долю в столичном ТРЦ Ocean Plaza для продажи на открытом аукционе.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде напомнили, что этот актив ранее принадлежал подсанкционным российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам.

"Подготовка по приватизации доли размером 66,65% уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (владеет ТРЦ Ocean Plaza) уже началась.

Реклама:

В течение октября-ноября, по инициативе ФГИУ и другого акционера, должны состояться пять аудитов - юридический, финансовый, технический, форензик и репутационный, которые дадут стратегическим инвесторам понимание рыночной стоимости актива и перспектив его развития", - говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что будут рекомендовать объект для продажи на открытом аукционе в системе Прозорро.Продажи со стартовой ценой на уровне балансовой стоимости госдоли за последний отчетный (годовой) период.

По результатам 12 месяцев 2022 года она составляет 1,32 млрд грн (балансовая стоимость всего актива за отчетный период составляет 1,98 млрд грн).

Реклама:

"По процедуре открытого аукциона в торгах сможет принять участие широкий круг инвесторов, а конкурентная борьба за актив определит его рыночную стоимость.

Учитывая, что последний год результаты малой приватизации показывают рост цены во время аукционов в среднем почти втрое, ФГИУ ожидает, что сможет продать актив дороже балансовой стоимости", - добавили в ФГИУ.

Напомним:

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности - Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Решение ВАКС, по которому две трети столичного ТРЦ Ocean Plaza в столице переходят в собственность государства, вступило в силу.

Таким образом, в доход государства взысканы две трети акций Ocean Plaza, которые до сих пор принадлежали российским олигархам. Остальные акции контролируется украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

Читайте также: Откроется ли Ocean Plaza и кому он принадлежит - россиянам или государству? Разбор

Экономическая правда