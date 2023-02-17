Війна Фонду держмайна з недоброчесними керівниками, деокупація активів Дерипаски: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління держпідприємств

Ентоні Маріно обрали головою наглядової ради "Нафтогазу". 10 лютого 2023 року новий склад наглядової ради "Нафтогазу" обрав Ентоні Маріно головою ради.

Згідно з заявою "Нафтогазу", Маріно є фахівцем з розвідки та видобуванням з більш ніж 38-річним досвідом роботи в нафтогазовому секторі. Він обіймав посади виконавчого директора, президента та головного виконавчого директора Vermilion Energy, міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією $4 млрд.

Наразі Маріно також обіймає посаду президента та головного виконавчого директора новоствореної енергетичної компанії Tenaz Energy. Протягом 2002-2020 років він працював у наглядових радах та радах директорів шести компаній та організацій.

Раніше ми повідомляли, що 24 січня 2023 року Кабінет Міністрів призначив шістьох членів наглядової ради "Нафтогазу". У якості незалежних членів до нової наглядової ради увійшли: Тор Мартін Анфіннсен, Ентоні Маріно, Річард Хуквей і Людо Ван дер Хейден. Представниками держави є заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, та радниця прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питань енергетики Наталія Бойко.

[Зауважимо, що згідно статуту "Нафтогазу" наглядова рада має складатися з семи членів: незалежних членів, які мають становити більшість складу, та представників держави.

Це означає, що до складу наглядової ради "Нафтогазу" має бути обрано ще одного члена – це може бути як представник держави, так і незалежний член. В повідомленні Кабміну не зазначалися причини, з яких ще не було призначено сьомого члена наглядової ради, та не повідомлялося, хто це може бути. – SOE Weekly.]

Колишній перший заступник міністра економіки керуватиме стратегією "Укрнафти". 13 лютого 2023 року Денис Кудін, який нещодавно пішов з посади першого заступника міністра економіки, очолив департамент стратегії, розвитку та взаємодії з органами державної влади ПАТ "Укрнафта", повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Денис Кудін Фото lb.ua

У 2013-2018 роках Кудін працював разом з Корецьким у мережі АЗС "WOG". Кудін обіймав посаду першого заступника міністра економіки з листопада 2021 року. До цього він був першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ).

Після звільнення з Мінекономіки він написав на своїй сторінці у Facebook про плани "повністю зосередитися на паливному фронті".

Раніше ми повідомляли, що 6 листопада 2022 року корпоративні права "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було примусово вилучено для потреб держави та передано Міністерству оборони.

Вилучення було здійснено відповідно до Закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного або надзвичайного стану", який зобов'язує державу повернути вилучені активи власникам або надати їм справедливу компенсацію.

["Нафтогазу" належить 50% + 1 акція "Укрнафти" – ці акції не було вилучено. Група компаній, неформально відома як група "Приват", яку ЗМІ пов'язують з олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, володіла близько 42% акцій.

Решта акцій належала близько 11 000 дрібних акціонерів, серед яких здебільшого – колишні або нинішні працівники компанії, інвестиційні та пенсійні фонди. Всі ці акції було вилучено державою разом з акціями групи "Приват". – SOE Weekly.]

Після вилучення держава замінила наглядові ради та менеджмент більшості з цих компаній. 7 листопада 2022 року Міністерство оборони як новий акціонер "Укрнафти" призначило нову наглядову раду компанії.

Колишній гендиректор мережі автозаправних станцій "WOG" Сергій Корецький став керівником одночасно "Укрнафти" (8 листопада) та "Укртатнафти" (10 листопада).

Голова правління "Укргазбанку" подав у відставку. 9 лютого 2023 року голова правління "Укргазбанку" Андрій Кравець подав у відставку через погіршення стану здоров'я.

10 лютого 2023 року наглядова рада прийняла відставку Кравця та призначила Родіона Морозова виконуючим обов'язки голови правління з 13 лютого 2023 року.

Морозов є заступником голови правління "Укргазбанку". Він працює у банку з жовтня 2009 року. З 2013 по 2016 рік був радником голови правління. З 2016 по 2020 рік працював директором департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження. У 2020 році Морозов був призначений членом правління / заступником голови правління.

[Відповідно до Положення з ліцензування банків Національного банку України (НБУ), банк може мати виконуючого обов'язки голови правління не довше, ніж шість місяців поспіль. Після цього має бути призначений постійний голова правління, кандидатура якого має бути погоджена НБУ. – SOE Weekly.]

"Укргазбанк" отримав нову наглядову раду. 10 лютого 2023 року загальні збори акціонерів "Укргазбанку" припинили повноваження голови наглядової ради Теймура Багірова та незалежних членів ради Шреніка Давди, Славоміра Коняcа та Оксани Волчко.

Новим головою наглядової ради призначили Тараса Єлейка, колишнього заступника голови ФДМУ. Окрім Єлейка, новими незалежними членами правління стали Пер Андерс Фаст, Санела Пашіч та Даріуш Гафка.

У той же час, незалежний члена ради Юрія Блащука та двох представників держави – Янц Бугрімову (колишній керівник Офісу реформ Міністерства фінансів) та Марину Лазебну (колишній міністр соціальної політики України) – було перепризначено на новий термін.

Раніше ми повідомляли, що 27 січня 2023 року Кабінет Міністрів погодив кандидатури п'яти незалежних членів наглядової ради "Укргазбанку" за результатами конкурсного відбору.

[Конкурсний відбір членів наглядових рад інших трьох українських державних банків – "ПриватБанку", "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" – розпочався одночасно: 11 жовтня 2022 року, з кінцевим терміном подання заявок 11 листопада 2022 року.

Як ми повідомляли раніше, 27 грудня 2022 року Кабінет Міністрів припинив повноваження майже усіх незалежних членів наглядової ради "ПриватБанку" та призначив нових за результатами конкурсного відбору.

Публічної інформації щодо відбору в "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" до сьогодні не було. – SOE Weekly.]

Фонд держмайна змінює керівників 47 держпідприємств, серед яких і "ОГХК". 14 лютого 2023 року Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив, що розпочав звільнення недоброчесних керівників держпідприємств.

За даними ФДМУ, сім компаній вже отримали нових керівників, а ще 40 очікують на погодження від місцевих військових адміністрацій.

За словами першого заступника голови ФДМУ Дмитра Кліменкова, аналіз діяльності держпідприємств показав, що більшість з них не виконують свої фінансово-економічні плани та зазнають збитків. За його словами, ФДМУ вже шукає нових керівників для держпідприємств.

Фонд розробив KPI [ключові показники ефективності – SOE Weekly] для нових керівників, щоби забезпечити належну підготовку держпідприємств до приватизації за найвищою можливою ціною, додав Кліменков.

15 лютого 2023 року ФДМУ оголосив про звільнення т.в.о. голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК") Владислава Іткіна. 100% акцій "ОГХК" належать ФДМУ. "ОГХК" призначено на приватизацію.

фото ФДМУ

Згідно з повідомленням ФДМУ, рішення про звільнення було прийнято за результатами ретельного внутрішнього фінансово-економічного аудиту компанії. Команда ФДМУ також тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо "ОГХК".

Раніше ми повідомляли, що аукціон з приватизації "ОГХК" було заплановано на 31 серпня 2021 року. Пізніше ми писали також, що ФДМУ скасував цей приватизаційний аукціон, на який подався лише один кваліфікований учасник.

Після цього ЗМІ опублікували список учасників, які нібито зацікавлені в активах "ОГХК". Деякі з них заявили, що актив не був добре підготовлений до приватизації, і вони не вважають умови аукціону справедливими. Інші стверджували, що стартова ціна була неадекватною. Повідомлялося, що неможливо було оцінити запаси корисних копалин компанії.

Аукціонна комісія ФДМУ призначила нову дату аукціону на 29 жовтня 2021 року.

Як ми повідомляли, ФДМУ скасував і аукціон 29 жовтня 2021 року. Тоді ФДМУ пояснив, що отримав лише дві заявки на участь в аукціоні, одна з яких не відповідала вимогам. Аукціонна комісія ФДМУ знову призначила нову дату аукціону – 20 грудня 2021 року.

Крім цього, ми писали, що компанія BDO Corporate Finance, радник ФДМУ з питань приватизації "ОГХК", повідомила, що міжнародні компанії не готові брати участь в аукціоні з продажу "ОГХК", незважаючи на їхній інтерес до цих активів. У BDO заявили, що це пов'язано з відсутністю гарантій, які би захистили інвестиції потенційних покупців. Станом на 14 грудня 2021 року Кабінет Міністрів не затвердив приватизаційні умови аукціону з продажу "ОГХК", які би містили такі гарантії.

Згодом ми повідомили, що ФДМУ втретє переніс аукціон з приватизації "ОГХК". Як і в жовтні 2021 року, ФДМУ повідомив, що отримав дві заявки на участь в аукціоні, одна з яких не відповідала вимогам чинного законодавства.

Проведення аукціону з одним учасником не допускається законом про приватизацію. З цієї причини аукціон з приватизації "ОГХК" був визнаний таким, що не відбувся [втретє – SOE Weekly]. Тоді ФДМУ зазначив, що нову дату аукціону з продажу "ОГХК" буде призначено окремо.