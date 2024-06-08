Из ВОТ Херсонщины россияне вывезли как минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции – сопротивление

По данным национального сопротивления, россияне вывезли как минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции с оккупированных территорий Херсонской области.

Источник: ЦНС

Дословно: "Компании оккупанта вывезли с временно оккупированных территорий Херсонской области как минимум 30 тысяч тонн аграрной продукции и заработали более 6 млн. евро.

Враг создал целую схему хищения украинского зерна и она, за время полномасштабного вторжения, работает на постоянной основе".

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Детали: В сообщении сопротивления отмечают, что зерно и другие сельхозтовары из Херсонской области россияне при содействии местных гауляйтеров отправили в Азербайджан, Сирию, Турцию и Иран.

"Известно, что один из этих "экспортеров" близкий человек к Путину", – добавляют в ЦНС.

Украинская правда

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