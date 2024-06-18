Прямой ущерб агросектору Украины за два года большой войны составляет более 10 миллиардов долларов

Агросектор Украины за два года с начала полномасштабного вторжения понес прямые убытки более чем на 10 млрд долл, поэтому очень важно его восстановить, чтобы обеспечить стабильность мировых продовольственных рынков.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Из-за российской агрессии украинские аграрии понесли значительные потери. От уничтожения сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,8 млрд долларов до потери и разрушения животноводческих ферм более чем на 250 млн долларов. А международные цены на продовольствие в 2022 году выросли примерно на 35%. Только после налаживания новых путей экспорта удалось стабилизировать ситуацию. Поэтому для возобновления украинского агросектора необходима поддержка", – отметил Высоцкий.

По его словам, Украина – один из мировых лидеров экспорта зерновых и олейных культур. И восстановление сельскохозяйственной отрасли обеспечит стабильность мировых продовольственных рынков.

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Высоцкий отметил необходимость долгосрочных проектов по поддержке украинского агросектора. Одним из них является программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза Ukraine Facility.

Напомним:

В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала украинского агропромышленного сектора, 20% сельхозземель находятся под оккупацией.

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