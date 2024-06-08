Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

З ТОТ Херсонщини росіяни вивезли як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції – спротив

Субота, 8 червня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

За даними національного спротиву, росіяни вивезли як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції з окупованих територій Херсонської області.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Компанії окупанта вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонської області  як мінімум 30 тисяч тонн аграрної продукції та заробили понад 6 млн. євро.

Ворог створив цілу схему розкрадання українського збіжжя і вона, за час повномасштабного вторгнення, працює на постійній основі".

Реклама:

Деталі: У повідомленні спротиву зазначають, що зерно та інші сільгосптовари з Херсонської області росіяни за сприяння місцевих гауляйтерів відправили до Азербайджану, Сирії, Туреччини та Ірану.

"Відомо, що один із цих "експортерів" близька людина до Путіна" – додають у ЦНС.

Українська правда

Реклама:
агросектор війна Росія
Реклама:
Матеріали за темою
Європейські виробники добрив б’ють тривогу через великий імпорт з Росії 7 червня 2024, 19:03
МХП скоротив чистий прибуток втричі і втратив від війни $10 мільйонів 4 червня 2024, 12:50
У травні Україна експортувала рекордні 108 тисяч тонн цукру 4 червня 2024, 10:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті