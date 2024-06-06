Экс-чиновника "Центрэнерго" подозревают в завышении цен на 7 миллионов при закупке оборудования для ТЭС

Киевская прокуратура подозревает эксчиновника в переплате почти 7 млн гривен при закупке моторов и турбин для Углегорской ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между ПАО "Центрэнерго" и частным предприятием был заключен договор о закупке турбин и моторов с применением процедуры открытых торгов.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении бывшему должностному лицу ПАО "Центрэнерго" из-за служебной халатности, а именно переплату за турбины и моторы для Углегорской ТЭС, которая составляла почти 7 млн гривен.

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Подозреваемый должным образом не провел анализ уровня цен на турбины и моторы на рынке, определив ожидаемую стоимость предмета закупки значительно выше среднерыночной.

В сообщении уточняют, что следствие продолжается.

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