Експосадовця "Центренерго" підозрюють у завищенні цін на 7 мільйонів при закупівлі обладнання для ТЕС

Київська прокуратура підозрює експосадовця в переплаті майже 7 млн гривень при закупівлі моторів та турбін для Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між ПАТ "Центренерго" та приватним підприємством був укладений договір про закупівлю турбін та моторів із застосуванням процедури відкритих торгів.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" через службову недбалість, а саме переплату за турбіни та мотори для Вуглегірської ТЕС, яка становила майже 7 млн гривень.

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Підозрюваний належним чином не провів аналіз рівня цін на турбіни та мотори на ринку, визначивши очікувану вартість предмета закупівлі значно вищою за середньоринкову.

В повідомленні уточнюють, що слідство триває.

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