Деокупированное правобережье Херсонщины планируют разминировать до конца 2025 года.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сказал начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет "Укринформ".

"В августе нам говорили, что мы будем разминировать 10 лет. Так сейчас благодаря ГСЧС, полицейским, Вооруженным силам мы до конца следующего 2025 года должны разминировать правый берег", - отметил Прокудин.

По его словам, сейчас в регионе работает 1100 саперов, которые разминировали уже 245 тысяч гектар.

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Напомним:

Украина и Словакия договорились о совместном производстве инженерной техники для разминирования, и о предоставлении уже готовых машин для обнаружения и обезвреживания мин.

На полигоне испытали легкую машину разминирования DOK-ING MV-4, собранную и частично локализованную в Украине. После испытаний будет проведена процедура сертификации.

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