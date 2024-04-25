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Нацбанк снизил учетную ставку до 13,5%

Четверг, 25 апреля 2024, 14:00 - Игорь Пилипив

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

Об этом стало известно из брифинга по решению Правления по монетарной политике.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт до 13,5% с 26 апреля 2024 года. Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", – сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Также Нацбанк снизил размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам - до 13,5% и 16,5% соответственно.

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Кроме того, НБУ существенно снижает ставки по кредитам рефинансирования - на 2 п. п. до 17,5%. В условиях цикла смягчения процентной политики уменьшается целесообразность сохранять существенную разницу между ставкой по кредитам рефинансирования и учетной ставкой.

Добавляется, что НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году, учитывая ожидаемое исчерпание эффектов больших урожаев предыдущего года, дальнейшее восстановление потребления и повышение расходов бизнеса в условиях войны.

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Экономическая правда
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