Норвегия выделит помощь на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил о выделении пакета для помощи в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, в частности для больниц в Харьковской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Норвегия будет поддерживать Украину, ваше право на защиту, а также в ваших гражданских сферах. Сегодня мы представили пакет поддержки восстановления вашей электросистемы, чтобы было электричество для больниц Харькова и чтобы была безопасность этих ключевых услуг. И мы продолжим поддерживать вас в возвращении ваших детей", - сказал он на втором пленарном заседании в рамках Глобального саммита мира.

Премьер заверил, что Норвегия будет с Украиной "на следующем этапе" и отметил, что после этого саммита начнется подготовка к следующему.

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"Мы должны быть мудрыми и разумными. Мы должны сохранить это единство стольких государств. Вы можете рассчитывать на нас", - добавил он.

Стьоре подчеркнул важность сотрудничества, чтобы сделать следующий саммит успешным.

"И после этого саммита я чувствую еще большее воодушевление от того, что мы добьемся успеха на этом пути", - сказал он.

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Как сообщают в воскресенье западные СМИ, по заявлению Стьоре, власти Норвегии предоставят Украине $103 млн для восстановления ее энергетической системы и обеспечения электроснабжения до наступления зимы. Стьоре подчеркнул, что восстановительные работы надо начать до зимы. При этом $11,2 млн пойдет на ремонт в Харьковской области, предполагается установка солнечных батарей в нескольких местах.

В 2022 году Норвегия предоставляла Украине $196 млн для поддержки энергетического сектора, а в 2023 году - $177 млн.

СМИ напоминают, что Осло ранее обещало $7 млрд для помощи Украине в военной и гуманитарной сферах на 2023-2027 годы.

Экономическая правда