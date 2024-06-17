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РФ обстреляла электроэнергетический и газовый объекты в двух областях – Минэнерго

Понедельник, 17 июня 2024, 11:27 - Анастасия Дячкина

В ночь на 17 июня российские оккупанты обстреляли электроэнергетические и газовые объекты в двух областях Украины.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Сегодня ночью враг обстрелял оборудование одного из энергетических объектов на юге страны. Повреждены здание и электрический кабель. Персонал не пострадал. В другом прифронтовом регионе при обстреле зафиксировано попадание в объект газовой инфраструктуры. Есть поврежденное оборудование. Персонал не пострадал", – сообщили в Минэнерго.

Из-за повреждений газораспределительных сетей в результате вражеских обстрелов в Донецкой области от газоснабжения отключены 108 потребителей, добавили в ведомстве.

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Кроме этого, из-за непогоды в Сумской и Черниговской областях на утро обесточено около 2 тысяч абонентов в 14 населенных пунктах.

Также в Минэнерго отметили, что 16 июня для обеспечения безопасной работы системы передачи и недопущения перегрузки сети в западных регионах ограничивалось производство электроэнергии по ВИЭ.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – более 27 тысяч МВт*ч. Экспорт не предполагается.

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Напомним:

17 июня применение графиков почасовых отключений запланировано с 8:00 до 24:00. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Минэнерго война энергетика электроэнергия
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