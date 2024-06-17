Париж потерял статус крупнейшего фондового рынка Европы из-за досрочных выборов

Заявление о досрочных парламентских выборах во Франции ударило по фондовому рынку страны, который потерял статус крупнейшего в Европе менее чем через два года после того, как забрал это звание у Британии.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах спровоцировало разгром, который на прошлой неделе уничтожил около 258 млрд долл с рыночной капитализации французских компаний.

Так, акции банков Societe Generale SA, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA - крупных держателей государственного долга - потеряли более 10% каждая.

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Согласно данным, собранным Bloomberg, общая стоимость акций страны сейчас составляет около 3,13 трлн долл, которые уступают Британии на уровне 3,18 трлн долл.

Британия, которая тоже готовится к собственным всеобщим выборам, но ее результаты считаются более стабильными, поскольку оппозиционная Лейбористская партия лидирует в опросах с большим отрывом.

Добавляется, что во Франции рыночные стратеги пока не уверены в том, что стоит возвращаться к акциям из-за неопределенности, связанной с государственными финансами и политикой. Кроме банков, операторы платных дорог Vinci SA и Eiffage SA упали из-за обеспокоенности тем, что автомагистрали могут быть повторно национализированы, если партия Макрона потеряет власть.

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Напомним:

Инвесторы ответили критикой на решение президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах, поскольку оно вызвало предупреждение о дальнейшем ухудшении состояния финансов страны и даже опасения нового кризиса евро.