Графики отключений будут несколько больше: в "Укрэнерго" дали прогноз на несколько недель

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Несколько следующих недель ситуация в энергосистеме будет намного тяжелее, в отдельные часы пикового потребления графики отключений будут достаточно существенными.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, графики отключений света будут несколько больше с 11:00 до 23:00, чем в остальное время суток. И так будет продолжаться, ориентировочно, до конца июля, отметил Кудрицкий,

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так - достаточно существенными", - заявил он.

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Также Кудрицкий добавил, что на продолжительность отключений глобально влияют три фактора:

"Это ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление".

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Напомним:

По указанию "Укрэнерго", стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планируют применять в течение всего дня, с 08:00 до 24:00.

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.