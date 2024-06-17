Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Украина и спецкомитет кредиторов не достигли соглашения об условиях реструктуризации евробондов

Понедельник, 17 июня 2024, 11:09 - Виктор Волокита

Украина и спецкомитет кредиторов, представляющий владельцев почти 20% еврооблигаций, в период с 3 по 14 июня провели переговоры и обменялись предложениями по реструктуризации, однако не смогли достичь соглашения, в том числе из-за неприемлемости предложенных коммерческими кредиторами условий для МВФ и Группы официальных кредиторов Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предложение было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не соответствующее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Об этом также сообщили в секретариате Группы кредиторов Украины, который подтвердил, что любые денежные потоки в течение периода действия программы МВФ должны оставаться символическими", - говорится в сообщении Минфина на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

"Хотя Украина и специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации в течение периода консультаций, Украина и специальный комитет кредиторов продолжат взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих консультантов, а Украина продолжит двусторонние переговоры с другими инвесторами, с целью достижения дальнейшего прогресса и достижения принципиального соглашения при первой же возможности", - отмечается в релизе.

Реклама:

Экономическая правда

ЕС Украина евро
Реклама:
Материалы по теме
В мае Россия впервые за более чем два года обогнала США по поставкам газа в Европу 16 июня 2024, 15:03
Apple станет первой крупной компанией, которую обвинят в нарушении цифрового законодательства ЕС - FT 15 июня 2024, 16:20
Россия не испытывает значительных проблем с импортом потребительских товаров западных компаний - Reuters 15 июня 2024, 14:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте