В понедельник уменьшат применение графиков отключения электроэнергии

В Украине будет уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00".

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Укрэнерго" объясняет это снижением потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

Напомним:

Реклама:

По указанию "Укрэнерго", стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планировали применять в течение всего дня, с 08:00 до 24:00.

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Реклама:

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.