В понедельник уменьшат применение графиков отключения электроэнергии
В Украине будет уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00".
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Укрэнерго" объясняет это снижением потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.
Напомним:
По указанию "Укрэнерго", стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планировали применять в течение всего дня, с 08:00 до 24:00.
Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.
С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.
Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.
Экономическая правда.