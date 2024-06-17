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В понедельник уменьшат применение графиков отключения электроэнергии

Понедельник, 17 июня 2024, 11:35 - Виктор Волокита

В Украине будет уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00".

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Укрэнерго" объясняет это снижением потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

Напомним:

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По указанию "Укрэнерго", стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планировали применять в течение всего дня, с 08:00 до 24:00.

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

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Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.

Укрэнерго электроэнергия населения
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