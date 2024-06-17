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Чиновники разорвали соглашение о ремонте больницы с фирмой-новичком на 6 миллионов

Понедельник, 17 июня 2024, 13:15 - Виктор Волокита

Чиновники планировали потратить более 5,8 миллиона гривен на капитальный ремонт помещений для установки специального медицинского оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Специалисты Бюро обнаружили, что победитель торгов не предоставил документы для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, в частности наличия опыта выполнения аналогичных работ.

Кроме того, компания была создана за месяц до участия в тендере.

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По рекомендации сотрудников Теруправления заказчик отменил свое решение о признании компании победителем тендера и отменил закупку.

"Таким образом аналитики БЭБ предотвратили растрату 5,8 миллиона гривен местного бюджета", - говорится в сообщении БЭБ.

Напомним:

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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве в ходе мониторинга публичных закупок обнаружили тендер на строительство противорадиационного укрытия стоимостью более 95 млн грн.

Экономическая правда

БЭБ тендер
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