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Стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планируют применять в течение всего дня

Воскресенье, 16 июня 2024, 18:24 - Владимир Туник-Фриз

По указанию "Укрэнерго", стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планируют применять в течение всего дня с 08:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как говорится в сообщении, по указанию НЭК "Укрэнерго", лимиты потребления, при превышении которых могут применять отключения электроэнергии в понедельник, 17 июня, планируют применять с 08:00 до 24:00.

Об изменениях относительно графиков будут сообщать отдельно.

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Напомним:

Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день, в Украине в воскресенье, 16 июня, не применяли стабилизационные отключения.

Экономическая правда

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Укрэнерго ДТЭК электроэнергия
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