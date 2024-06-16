Стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планируют применять в течение всего дня
Воскресенье, 16 июня 2024, 18:24 -
По указанию "Укрэнерго", стабилизационные отключения в понедельник, 17 июня, планируют применять в течение всего дня с 08:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Как говорится в сообщении, по указанию НЭК "Укрэнерго", лимиты потребления, при превышении которых могут применять отключения электроэнергии в понедельник, 17 июня, планируют применять с 08:00 до 24:00.
Об изменениях относительно графиков будут сообщать отдельно.
Реклама:
Напомним:
Из-за снижения потребления электроэнергии в выходной день, в Украине в воскресенье, 16 июня, не применяли стабилизационные отключения.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: