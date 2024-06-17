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За два года в Украине восстановили 900 медицинских учреждений

Понедельник, 17 июня 2024, 12:08 - Виктор Волокита

За более чем два года в разных областях Украины полностью или частично восстановлены 880 объектов медучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, из них 522 объекта восстановлены полностью и еще 358 - частично. Это медицинские учреждения на деоккупированных территориях, а также те, которые получили небольшие повреждения: выбитые окна, уничтожение кровли, повреждение фасада и тому подобное. Больше всего объектов восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

"Полномасштабная война в Украине продолжается уже более двух лет. За это время в результате обстрелов и атак России было повреждено 1 619 объектов медучреждений и еще 214 - разрушены полностью и восстановлению не подлежат", - сообщили в Минздраве.

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Там также добавили, что с начала войны россия повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожила 261 и захватила 125 автомобилей "экстренки".

Экономическая правда

медицина Украина
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