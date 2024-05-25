SpaceX обдумывает план продажи акций на сумму 200 миллиардов долларов

SpaceX Илона Маска инициировала обсуждение продажи имеющихся акций по цене, которая может оценить компанию примерно в 200 миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

SpaceX обсуждает тендерное предложение - транзакцию, которая позволяет сотрудникам и инсайдерам, таким как инвесторы, продавать акции - которая может начаться в июне. Цена будущего тендерного предложения еще не определена, но SpaceX рассматривает возможность предложить акции по 108-110 долларов за штуку, сказал один из собеседников.

Условия еще не окончательно согласованы, и размер тендерного предложения может измениться в зависимости от интереса как инсайдерских продавцов, так и покупателей.

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"Мы проводим раунды ликвидности для сотрудников и инвесторов каждые ~6 месяцев", - написал Маск на X, ссылаясь на периодические тендерные предложения. Он сказал, что SpaceX не нуждается в дополнительном капитале и будет выкупать акции.

Оценка в 200 миллиардов долларов будет прибавкой к оценке в 180 миллиардов долларов, которую компания получила во время последнего тендерного предложения. По рыночной капитализации SpaceX уже находится на одном уровне с некоторыми крупнейшими мировыми компаниями, которые публично торгуются на бирже.

Экономическая правда.

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