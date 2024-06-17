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Чаще всего электромобили покупают во Львовской области и Киеве: топ моделей

Понедельник, 17 июня 2024, 11:58 - Анастасия Дячкина

В мае украинский автопарк пополнили более 4,1 тыс авто на электротяге. Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали во Львовской области.

Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Топ-5 регионов по количеству регистрации электроавтомобилей:

  • Львовская область – 592 ед. (94% б/у);
  • город Киев – 507 ед. (67% б/у);
  • Днепропетровская обл. – 339 ед. (79% б/у);
  • Киевская обл. – 260 ед. (77% б/у);
  • Винницкая обл. - 252 ед (91% б/у).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской и Винницкой области был VOLKSWAGEN ID.4.

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Во Львовской области бестселлером стал HONDA M-NV. В Днепропетровской области лидером среди новых электромобилей был Nissan Ariya.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто в топ попали:

  • NISSAN Leaf – на Львовщине и Винницкой области;
  • TESLA Model Y – в Киеве и Днепропетровской области;
  • TESLA Model 3 – в Киевской области.

Напомним:

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В течение мая украинцы приобрели 931 легковый автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 8% больше по сравнению с маем прошлого года. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 79%.

авто электромобиль Укравтопром
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