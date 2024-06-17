"Нафтогаз" утвердил внутренний регламент REMIT

НАК "Нафтогаз Украины" утвердила внутренний регламент REMIT - регламент ЕС о добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Компания активно работает над интеграцией в европейскую энергетическую систему", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, позволит компании выполнить свои обязательства по новому законодательству, введенному Украиной во исполнение международных обязательств по имплементации Регламента (ЕС) № 1227/2011 о добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT).

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Сейчас соответствующий регламент реализуется с ограничениями, предусмотренными Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на период действия военного положения. Как только этот правовой режим будет снят, документ будет введен в полном объеме.

REMIT - Регламент (ЕС) 1227/2011 о целостности и прозрачности на оптовом и энергетическом рынке (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Его цель - выявление и предотвращение злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, таких, в частности, как торговля на основе инсайдерской информации, манипулирование на рынке.

Положения регламента внедрены в украинское законодательство законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках" от 10 июня 2023 года №3141-IX (закон о REMIT).

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Экономическая правда