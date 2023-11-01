Выход на пенсию в Украине: кто и когда уходит на "отдых" и сколько будет получать

Вихід на пенсію за віком в Україні, що для чоловіків, що для жінок можливий після настання 60 років. Право вийти на заслужений відпочинок у цьому віці мають люди, страховий стаж яких становить не менше 30 років.

Однак є низка винятків – певні категорії можуть вийти на пенсію раніше через свій соціальний статус, особливості роботи, на якій працювала людина тощо.

Так само багато нюансів є і з вираховуванням розміру пенсійних виплат, адже на це впливають чимало факторів.

ЕП детально розповідає, хто та коли може вийти на пенсію в Україні, на який розмір пенсії може розраховувати та куди звертатися за призначенням виплат.

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Пенсійна система України

У світі існує три рівні пенсійних систем: солідарна, обов’язкова накопичувальна та добровільно-накопичувальна. В Україні функціонують лише дві з них – перша та третя.

Суть солідарної системи полягає у тому, що кожен працівник платить внески до загального фонду, з якого здійснюються виплати нинішнім пенсіонерам. А працівник таким чином накопичує собі трудовий стаж.

Внески до загального фонду платять офіційно працевлаштовані, фізичні особи-підприємці (ФОПи) та самозайняті особи. Їх відраховують з єдиного соціального внеску (ЄСВ). За найманих працівників ЄСВ сплачує роботодавець у розмірі 22% від офіційної ставки.

ФОПи сплачують ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Станом на листопад 2023 року – це 1474 грн. У 2024 році відбудеться двоетапне збільшення мінімалки (7,1 тис грн з січня та 8 тис грн з липня), тож і розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зросте до 1562 грн та 1760 грн відповідно.

Самозайняті особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік. Єдиний внесок становить 22% від річного розміру доходу.

Третій рівень – це добровільно-накопичувальна система, яка працює в Україні з 2005 року. Вона передбачає добровільну участь громадян у формуванні власних пенсійних накопичень за рахунок внесків від фізичних осіб чи роботодавців. Система є, але не користується особливим попитом у українців, через слабку довіру українських громадян до приватних фондів, які надають такі послуги.

Другий рівень, запровадження якого в Україні час від часу лише обговорюється, передбачає обов'язкове відрахування громадянами коштів на власну пенсію. Тобто, всі офіційно працевлаштовані особи матимуть персональні накопичувальні рахунки, на які щомісячно відбуватиметься зарахування певної частини від їх заробітних плат.

Особливість другого і третього рівнів полягає в тому, що добровільно чи примусово накопиченими коштами управлятимуть так звані недержавні пенсійні фонди (НПФ). Вони інвестуватимуть їх у фінансові інструменти для отримання додаткового доходу, тож в перспективі майбутній пенсіонер отримає більше, ніж він відкладав на власний рахунок.

Крім того, законодавство дозволяє отримувати пенсію як з державного фонду (солідарна система) так і з недержавного (добровільно-накопичувальна). Наприклад, якби особа почала у 2005 році відкладати щомісяця до НПФ по 1000 грн, то вийшовши цього річ на пенсію вона б додатково до встановленого державою утримання впродовж 20 років отримувала б кожен місяць по 8000 грн.

Серед переваг третього рівня пенсійного забезпечення можливість достроково отримувати накопичені кошти (не раніше ніж за 10 років до офіційного пенсійного віку), а також право одномоментного отримання всієї акумульованої суми. Останнє можливо в наступних випадках:

медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо);

настання інвалідності;

якщо сума пенсійних накопичень менше розміру, достатнього для мінімальних виплат протягом 10 років;

виїзд на постійне проживання за межі України;

смерті (отримують спадкоємці).

Коли виходять на пенсію

В Україні встановлений єдиний мінімальний вік для виходу на пенсію для жінок і для чоловіків – 60 років. Право вийти на пенсію у цьому віці мають люди, страховий стаж (період протягом якого здійснювались відрахування до фондів) яких становить не менше 30 років.

Починаючи з 2023 року тривалість необхідного страхового стажу поступово збільшується, і до 2028 року становитиме 35 років.

Якщо людина не має достатньо страхового стажу, то має право на призначення пенсії за віком – в 60, 63 чи 65 років. В такому випадку вимоги щодо стажу менші. Законодавство дозволяє виходити на пенсію й до досягнення встановленого віку. Таке право мають наступні категорії громадян:

Особи з особливим станом здоров'я (хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики):

чоловіки – після досягнення 45 років за наявності не менше 20 років страхового стажу;

жінки – після досягнення 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Інваліди по зору I групи – сліпі та інваліди з дитинства I групи:

чоловіки – після досягнення 50 років за наявності 15 років страхового стажу;

жінки – після досягнення 40 років за наявності 10 років страхового стажу.

Жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку:

матері – після досягнення 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу;

батьки – після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Особи, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждали від Чорнобильської катастрофи:

чоловіки – після досягнення 55 років за наявності страхового стажу 25 років;

жінки – після досягнення 50 років за наявності страхового стажу 20 років.

Крім цього, раніше піти на пенсію можуть військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, забезпечували національну безпеку та оборону та мають статус учасника бойових дій.

Як розраховується розмір пенсії за віком

Право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Розмір такої пенсії визначається індивідуально та залежить від кількох чинників:

тривалості страхового стажу;

розміру зарплатні, з якої робилися внески;

коефіцієнту страхового стажу;

коефіцієнту заробітку;

часу виходу на пенсію.

Крім цього, до основного розміру пенсій за віком можуть назначатися доплати, надбавки, підвищення.

Формула, за якою розраховують розмір пенсії, прописана в законі. Якщо її максимально спростити, то розмір пенсії – це добуток коефіцієнта зарплати та коефіцієнта страхового стажу.

Щоб розрахувати пенсію за віком, потрібно мати дані про зарплату за всі роки трудового стажу. До страхового стажу зараховуються не лише безпосередні роки роботи та сплати страхових внесків, а й час, протягом якого людина отримувала допомогу у зв’язку з безробіттям, інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві, а також служила в армії.

Також є пільгові умови нарахування стажу. Вони стосуються шкідливих професій, відповідно до затвердженого урядом переліку. Для цих професій рік роботи зараховується як два роки трудового стажу.

Порахувати свою майбутню пенсію можна за допомогою онлайн-калькулятора.

До прикладу. Чоловік виходить на пенсію у 60 років, маючи 35 років стажу. Він не працював на шкідливому виробництві, та не претендує на пільги. Його зарплата становила умовно 15 тис грн на місяць. За таких умов, розмір його майбутньої пенсії становитиме 5 250 грн. Якщо ж чоловік був військовим, то його пенсія становитиме 10,5 тис грн. За аналогічних умов для жінки пенсія становитиме 5 895 грн та 10,5 тис грн відповідно.

Якщо людина все життя отримувала мінімальну зарплату, то зможе претендувати лише на мінімальну пенсію, яка дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність (2 093 грн).

Передбачений також і розмір максимальної пенсії (з урахуванням надбавок). Він не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, для осіб, які втратили працездатність – тобто 20 930 грн.

Що отримають ті, у кого немає мінімального страхового стажу

Якщо до 65 років людина не має мінімального страхового стажу (15 років), вона, відповідно, не має права на пенсію за віком.

У такому випадку люди отримають державну соціальну допомогу. Її розмір дорівнює сумі прожиткового мінімуму на відповідний період для осіб, які втратили працездатність. Станом на 1 січня 2023 розмір такої допомоги становив 2093 грн.

Таку допомогу призначають органи соціального захисту, а не Пенсійний фонд.

Як перевірити страховий стаж

Перевірити інформацію про страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду. Для цього потрібно зареєструватися (можна також зареєструватися через застосунок ПФУ) та зайти до особистого кабінету. У вкладці "Мій страховий стаж" доступна інформація про загальний страховий стаж особи, починаючи від 2004 року, та кількість днів роботи за всіма роках і місяцями роботи, за які сплачувались страхові внески.

Перевірити страховий стаж також можна і через "Дію", замовивши "Довідку ОК-5" та "Довідку ОК-7".

"Довідка ОК-5" містить дані про суми заробітку особи для обчислення її пенсії, визначення страхового стажу та сплати страхових внесків. Вона формується за будь-який період, починаючи з 2000 року.

А "Довідка ОК-7" містить відомості про суми зарплат, з яких сплачувалось ЄСВ, та страховий стаж з 2011 року. Зазвичай, таку довідку використовують для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги у зв’язку з безробіттям тощо.

Не вистачає страхового стажу: що робити

Якщо страхового стажу не вистачає, його офіційно можна докупити. За кожен місяць, який людина хоче докупити до свого стажу, треба зробити внесок, який щонайменше дорівнює сумі мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт 2.

Мінімальний страховий внесок на сьогодні становить 22% від мінімальної зарплати, тобто 1474 грн. Отже, місяць стажу коштує 2948 грн, рік – 35 376 грн, два роки – 70 752 грн, три роки – 106 128 грн і так далі.

Щоб докупити страховий стаж, потрібно звернутися з відповідною заявою до Державної податкової служби (ДПС) за місцем реєстрації та укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Для цього потрібно подати до ДПС копію трудової книжки, довідку форми ОК-5 та копію документа, що засвідчує особу.

Докупити страховий стаж можна як одноразово, сплативши необхідну суму протягом 10 днів з моменту підписання договору, так і протягом періоду на який він укладається. Наприклад, якщо договір укладається на рік, то щомісяця потрібно вносити мінімум 2948 грн.

Важливий момент – докупити стаж можна лише за ті періоди, коли людина не була офіційно працевлаштована чи не була приватним підприємцем. ФОПи, які під час воєнного стану, користуючись пільгою, не сплачували ЄСВ, докупити страховий стаж не зможуть.

Ну і звісно, є ще один варіант дій у випадку нестачі стажу – допрацювати необхідну кількість років.

Чи враховується стаж роботи за кордоном

Стаж роботи за кордоном може враховуватися в страховий стаж українців. Але не завжди – все залежить від країни перебування такої особи та наявної угоди з Україною. Наприклад, угоди про пенсійне забезпечення з Німеччиною наша країна не має. Відповідно, робота там не впливає на визначення права на призначення пенсії в Україні.

А от ситуація з роботою у Польщі дещо інакша. Стаж, який людина здобула у цій країні, впливає лише на право призначення пенсії, але не на її розмір. Тобто, якщо людина пропрацювала в Україні достатню кількість років для права виходу на пенсію, роки роботи у Польщі не зараховуються до загального стажу.

У випадку, коли "українського" стажу не вистачає, можуть зарахувати період роботи у Польщі.

З якими країнами Україна має пенсійні угоди, і які саме, можна подивитися на сайті Пенсійного фонду. Важливий момент – стаж набутий за кордоном підтверджується, лише якщо людина працювала там офіційно.

Для підтвердження стажу в Пенсійний фонд (ПФУ), разом з іншими документами потрібно подати копію закордонного паспорта та документи, що свідчать про роботу за кордоном (свідоцтво про реєстрацію в соціальному реєстрі, реєстрація в податкових органах, витяг із соціального реєстру підписані з роботодавцями угоди).

Коли звертатися за призначенням пенсії

Звернутися за призначенням виплат можна до будь-якого територіального управління ПФУ в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Сама ж пенсія призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку – якщо людина звернулась за пенсією протягом трьох місяців з дня настання пенсійного віку. В іншому випадку пенсія призначається з дня подачі заяви.

Порядок призначення та виплати пенсії за віком регулюється окремим Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, який затвердив ПФУ.

Рішення за результатами розгляду заяви ухвалюють не пізніше 10 днів після надходження заяви.

Які потрібно документи

Заяву про призначення пенсії можна подати фізично або онлайн через сайт електронних послуг ПФУ. Якщо на момент звернення, людина ще працює, заяву можна подати через уповноважену особу (наприклад, бухгалтер) підприємства, установи, організації за місцем розрахуванням такого підприємства.

Для призначення пенсії людині необхідно подати наступні документи:

паспорт (документ, що засвідчує особу, місце реєстрації та вік);

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або інші документи, які підтверджують стаж особи (зокрема, архівні довідки, накази про прийняття на роботу та накази про звільнення з роботи тощо);

військовий квиток (за наявності);

документи, що підтверджують зміну прізвища заявника (свідоцтво про шлюб чи його розірвання);

довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (за бажанням);

жінкам, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку – свідоцтво про народження дитини;

додаткові документи, які свідчать про особливий статус особи (посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни тощо);

документи, які підтверджують пільговий стаж особи (наприклад на роботах зі шкідливими умовами праці);

довідку про відкриття рахунку в банку для виплати пенсії (якщо особа хоче отримувати пенсію на банківську карту).

Як подати заяву на призначення пенсії онлайн – інструкція

Для оформлення пенсії онлайн знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або "Дія.Підпис" та скан-копії необхідних документів.

Для того, щоб подати відповідну заяву, потрібно зареєструватися в електронному кабінеті ПФУ та перейти в особистий кабінет. У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" бокового меню потрібно обрати вкладку "Заява на призначення пенсії".

Далі потрібно дати згоду на дистанційне інформування від ПФУ про стан заяви та обрати спосіб: за номером телефону, повідомлення на порталі чи на електронну пошту.

Після цього потрібно обрати розділ "Пенсія за віком" та вказати персональні дані та обрати спосіб виплати пенсії – на пошту чи на банківський рахунок. Далі – дати відповіді на питання з Анкети-опитування та прикріпити скан-копії документів.

Після цього на екрані з’явиться повна заповнена форма заяви про призначення пенсії. Після перевірки правильності її заповнення, треба натиснути "Сформувати заяву", підписати її та відправити до ПФУ.

Щоправда, відвідати Пенсійний фонд все ж доведеться, якщо громадянин хоче отримати паперове посвідчення. Електронне посвідчення можна отримати у відділенні банку, що був указаний у заяві.