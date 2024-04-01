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В марте Пенсионный фонд направил более 70 миллиардов на соцвыплаты

Понедельник, 1 апреля 2024, 12:42 - Артур Крыжный

Пенсионный фонд Украины направил на социальные выплаты в марте 2024 года 70,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно обнародованным данным, в марте Пенсионный фонд профинансировал социальные выплаты на 70,7 млрд грн.

В частности, на пенсионные выплаты направлено 62,1 млрд грн, на выплату жилищных субсидий и льгот - 5,9 млрд грн, на страховые выплаты - 2,7 млрд грн, в том числе на оплату больничных - 1,7 млрд грн.

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Напомним:

В январе – феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале – 38,2 млрд гривен. В эти же месяцы 2023 года было выделено на 1,2 миллиарда гривен больше – 76,5 млрд грн, в том числе в феврале – 39,9 млрд гривен.

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