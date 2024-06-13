Премьер Италии: G7 договорился о $50 миилардах для Украины за счет росактивов

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила достижение лидерами "Группы семи" политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии, пишет "Европейская правда".

Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года с помощью кредитной системы".

Она уточнила, что такая поддержка будет предоставляться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих активов, которая со временем накапливается.

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"Это был неожиданный результат, которым я особенно горжусь. Теперь его надо будет проработать с технической точки зрения", – добавила итальянский премьер.

Накануне, напомним, о достижении договоренности заявили в Елисейском дворце.

Речь идет о предложении США, которое предусматривает, что G7 предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

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