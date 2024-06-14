Металлурги бьют тревогу: норма по импорту электроэнергии от Кабмина негативно отразится на отрасли

Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выражает обеспокоенность относительно возможных негативных последствий от введения правительством Украины новой нормы по импорту 80% электроэнергии.

Об этом сообщает GMK Center.

"Такое решение Правительства Украины может привести к многочисленным негативным последствиям для отечественной промышленности в целом и "Интерпайп Стали" в частности", - подчеркивает компания.

Сейчас мощность межгосударственных сечений для импорта электрической энергии составляет 1,7 ГВт, что значительно меньше потребности всего украинского бизнеса. То есть, международные договоренности государства не позволяют выполнять новые правила, введенные Кабмином в мае.

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"На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может вырасти до любого уровня. Но для неотключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости своей продукции", - добавляет компания.

Для "Интерпайп Сталь" электроэнергия занимает почти 25% в себестоимости стальной заготовки, которая далее поставляется на заводы по производству стальных труб и железнодорожной продукции в рамках вертикальной интеграции группы.

"То есть, подорожание и повышенный спрос на электроэнергию не только крайне негативно отразится на конкурентоспособности готовой продукции "Интерпайпа", а также может привести к отсутствию возможности приобрести нужный объем импортной электроэнергии согласно постановлению №611", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Деятельность ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" из группы "Метинвест" под угрозой остановки работы из-за постановления Кабмина №611, согласно которому гарантии поставки электроэнергии будут предоставляться только тем предприятиям, которые импортируют 80% от своих потребностей.

Экономическая правда.