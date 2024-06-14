Во время приватизации цена лесозавода выросла почти в 59 раз

фото: ФГИУ

Стоимость лесозавода во время аукциона по приватизации выросла в 58,8 раза, с 10,2 тысяч гривен, до финальных - 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что 13 июня в системе "Прозорро.Продажи" состоялся онлайн-аукцион по приватизации здания лесозавода площадью 535,5 м кв.

В ходе торгов стоимость актива выросла со стартовых - 10,2 тыс грн, до финальных - 600 тыс грн, в 58,8 раза.

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В пресс-службе также сообщают, что за право собственности на объект соревновались 11 потенциальных инвесторов.

Актив - двухэтажное здание, состоит из цеха, двух помещений на первом этаже и двух помещений (кабинетов) на втором этаже. Имеются электроснабжение и отопление, общая площадь 535,5 м².

Напомним:

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Фонд госимущества продал завод, конфискованный у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, за 103 миллиона гривен.

Фонд государственного имущества выставляет на приватизационный аукцион Зирненский спиртзавод в Ровенской области, который до сих пор активно выпускает продукцию.