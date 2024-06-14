Гендир Yasno: Зимой украинцам могут давать свет по пять-шесть часов в день

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Вполне реально, что зимой украинцы могут получать по пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Об этом в эфире Business Breakfast сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день - это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", - сказал гендиректор Yasno.

Коваленко отметил, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом. Он спрогнозировал, что генерационный дефицит может составлять 30-35%.

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"Что касается зимы, то весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что до конца лета или начала отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта... Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", - сообщил он.

Он отметил, что отключения будут зависеть, в частности, от температуры. Если зимой будет +10 градусов в среднем, то это будет для нас положительно. Если будет -15 и более - отрицательно, потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление.

При этом Коваленко напомнил, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле - прежде всего из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. Сейчас дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

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Напомним:

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.