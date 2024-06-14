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Укргаздобыча получила 100 дизельных электростанций и ожидает дополнительную защиту от атак РФ

Пятница, 14 июня 2024, 12:22 - Виктор Волокита
 
Нафтогаз

102 дизельные электростанции для бесперебойной работы объектов получила Укргаздобыча. 

Об этом сообщает преслужба "Нафтогаза". 

Как говорится в сообщении, профинансировало закупку Агентство США по международному развитию (USAID).

Эти станции будут использоваться как аварийные стационарные источники питания, которые будут обеспечивать электроэнергией ремонтные базы, производственные установки и станки, задействованные в добыче газа.

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USAID также предоставит дополнительные средства защиты для объектов газодобычи Группы от атак россиян.

Напомним: 

АО "Укртрансгаз" АО "НАК "Нафтогаз Украины" 30 мая без торгов заключило соглашение с ГП "Центральный проектный институт" Министерства обороны Украины по разработке защиты для своих объектов стоимостью 1,16 млн грн. 

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Экономическая правда

Укргаздобыча Нафтогаз электроэнергия война
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