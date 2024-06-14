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"Запорожьеоблэнерго" получило новую помощь: трансформаторы и спецтехнику 

Пятница, 14 июня 2024, 14:14 - Виктор Волокита
 

"Запорожьеоблэнерго" получило очередную партию помощи - три силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый и семь гидравлических автоподъемников с 18-метровыми вышками. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

Согласно сообщению, техника закуплена за средства Фонда поддержки энергетики Украины.

После испытаний трансформаторы будут установлены на подстанциях, подвергшихся разрушениям от рашистских обстрелов. 

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Новые автоподъемники будут использоваться для ремонта электросетей.

Всего только с начала 2024 года запорожские энергетики получили 25 единиц спецтехники, более 2 тысяч тонн расходных и горюче-смазочных материалов и 74 единицы энергооборудования, закупленные за средства Фонда поддержки энергетики Украины.

Напомним: 

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Публичное акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" перечислило в государственный бюджет недополученные в 2022 году дивиденды на сумму 29,2 млн гривен.

Экономическая правда

облэнерго Запорожье электроэнергия война
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