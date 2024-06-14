"Запорожьеоблэнерго" получило новую помощь: трансформаторы и спецтехнику
"Запорожьеоблэнерго" получило очередную партию помощи - три силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый и семь гидравлических автоподъемников с 18-метровыми вышками.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, техника закуплена за средства Фонда поддержки энергетики Украины.
После испытаний трансформаторы будут установлены на подстанциях, подвергшихся разрушениям от рашистских обстрелов.
Новые автоподъемники будут использоваться для ремонта электросетей.
Всего только с начала 2024 года запорожские энергетики получили 25 единиц спецтехники, более 2 тысяч тонн расходных и горюче-смазочных материалов и 74 единицы энергооборудования, закупленные за средства Фонда поддержки энергетики Украины.
Напомним:
Публичное акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" перечислило в государственный бюджет недополученные в 2022 году дивиденды на сумму 29,2 млн гривен.
Экономическая правда