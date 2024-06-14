"Укрпочта" устанавливает контейнерные отделения: начала с Харьковщины
Пятница, 14 июня 2024, 13:52 -
"Укрпочта" установила первое отделение контейнерного типа в Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.
По его информации, это пилотное отделение, которое установлено на замену уничтоженных в результате войны.
"Это "быстрое" отделение на Харьковщине уже выполняет свою роль, но мы хотим еще обкатать все плюсы и минусы, чтобы уже выйти на массовое внедрение, потому что, к сожалению, есть где. Останавливаться мы точно не собираемся, и это месседж позитива", - рассказал руководитель "Укрпочты".
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По его словам, новое отделение контейнерного типа сделано в Украине.
Экономическая правда
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