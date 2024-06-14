Украина выдвигала собственные условия по выделению 50 миллиардов долларов - Марченко

Украина имела собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов, в частности, то, что страна должна получить их в этом году и средства должны носить безусловный характер.

Об этом сообщает глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона.

Марченко отметил, что, в свою очередь, Украина также была привлечена к решению вопроса о правильном выделении 50 миллиардов долларов за счет российских активов. Киев имел следующие ключевые условия:

Украина должна получить средства в этом году;

средства должны носить безусловный характер;

средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается Украина.

"К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек - конфискация активов, на которой мы также настаивали", - добавил министр.

Реклама:

По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов, 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.

"У нас не было тех заверений, которые были нужны. Сейчас, мы эти заверения, надеюсь, получили и технические команды наработают эти решения и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы", - рассказал Марченко.

Напомним:

Реклама:

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что лидеры G7 достигли согласия о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

Цены на украинские еврооблигации, обращающиеся на западных рынках, почти не отреагировали на историческое решение об использовании в пользу Украины 50 млрд долларов от замороженных российских активов.

Экономическая правда.