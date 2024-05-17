Нацбанк послабить вимоги до банків, які кредитують малі електростанції

фото: Facebook пишного

Національний банк (НБУ) готовий адаптувати окремі вимоги до банків для видавання кредитів на будівництво великої кількості розподілених країною малих об’єктів генерації.

Про це повідомив у Facebook голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, відновлення енергогенеруючих потужностей країни - це питання національної безпеки. Потенційна потреба у фінансуванні цього напряму дуже висока.

При цьому можливості банківської системи перебувають у площині кредитування, додав він.

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"Це може бути кредитна підтримка проєктів із побудови великої кількості розподілених країною малих об’єктів генерації, які є відносно безпечними з точки зору концентрації ризиків та загрози руйнування активів. Або ж значно масштабніші проєкти, які можуть фінансуватися, наприклад, через консорціумне кредитування, де банки обʼєднують капітал і розподіляють ризики між собою.

Ми аналізуємо різні варіанти і зі свого боку готові адаптувати окремі вимоги до банків, аби відповідні проєкти рухалися максимально швидко. Сьогодні вже провели першу зустріч з банками з іноземним капіталом, що працюють в Україні", - написав Пишний.

"Я дякую представникам банків, що сприйняли наше повідомлення та готові провести поглиблену підготовчу роботу на рівні персоналу, аби визначити наявні можливості та найкритичніші напрями, до яких вони потенційно можуть бути застосовані.

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Банківський сектор вже робить, те, що може і повинен, але обʼєктивно попит на інвестиційні бізнес-кредити відновлюється досить повільно. Потрібні реальні проєкти!", - додав голова НБУ.

За його словами, підживлення попиту можна очікувати за рахунок максимального спрощення адміністративно-дозвільних процедур та окремої державної програми підтримки, створення центрів компетенції, які поєднають технічну та дозвільну експертизу урядових інституцій, регіональні аспекти і фінансові спроможності.

Економічна правда