Рынки не в восторге: как решение о предоставлении 50 миллиардов Украине повлияло на украинские евробонды

Цены на украинские еврооблигации, обращающиеся на западных рынках, почти не отреагировали на историческое решение об использовании в пользу Украины 50 млрд долларов от замороженных российских активов.

Об этом свидетельствует динамика цен на украинские еврооблигации в терминале Bloomberg, сообщил ЭП финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Как изменились курсы украинских еврооблигаций после новости о решении о передаче Украине доходов от российских активов на 50 млрд долларов

Так, большинство суверенных еврооблигаций Украины продемонстрировали незначительное падение в цене - на 0,13-1,27%. В частности, цена евробондов с погашением в 2024 году сейчас составляет 31,32 цента за доллар, а с погашением в следующем году - 31,36 цента. Украинские ВВП-варранты сейчас торгуются по 51,88% от номинала: за последние сутки их стоимость снизилась на 0,13%.

Зато еврооблигации украинских компаний отреагировали ростом на новости о решении предоставить Украине 50 млрд долларов от замороженных российских активов. Так, еврооблигации Укрзализныци с погашением в 2026 году выросли на 0,43% (до 74,1% от номинала), а с погашением в 2028 году - на 1,1% (до 71,1%).

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Курсы еврооблигаций компании Кернел с погашением в 2024 и 2027 годах выросли на 0,12% и 0,1% соответственно.

Такая разноплановая динамика курсов евробондов, вероятно, связана с ожиданиями инвесторов относительно условий, на которых Украина получит средства от замороженных российских активов.

"Рынки не верят, что получат лучшие условия реструктуризации благодаря новым деньгам. Запад не позволит тратить их на бондхолдеров", - считает Демкив.

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Напомним, что 13 июня лидеры стран G7 согласились предоставить Украине 50 млрд долларов в 2024-2025 годах. Источником этих средств должны стать кредиты стран "семерки", которые будут погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Подробнее о том, что сейчас известно об этом механизме, читайте в материале: Запад поделится с Украиной доходами от российских активов. Как это будет работать

Отметим, что сейчас Украина находится в процессе переговоров с владельцами внешнего коммерческого долга. После начала большой войны владельцы украинских евробондов согласились заморозить выплаты по этому долгу на 2 года. Этот срок истекает в августе 2024 года.

В случае, если Украина не достигнет соглашения с инвесторами о продлении заморозки выплат по долгу, то в течение сентября-декабря правительству придется потратить более 200 млрд грн на погашение и обслуживание еврооблигаций, свидетельствуют расчеты Министерства финансов.

В случае, если Украина не сможет обслуживать этот долг, то ее ожидает дефолт.

Накануне стало известно, что группа иностранных держателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году.