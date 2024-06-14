В Минэнерго объяснили важность увеличенных тарифов на свет для подготовки к зиме

Благодаря повышению тарифа на электроэнергию для населения Украина может максимально подготовить энергосистему к зиме и восстановить генерацию электричества.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, пишет РБК-Украина.

"Тариф для населения позволяет нам продолжить самую масштабную за время независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию", - сказала она.

Гринчук объяснила, что повышение тарифа - это вынужденный шаг, единственная причина которого - это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов.

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Не растеряет ли "Энергоатом" деньги от повышения тарифа на электроэнергию?

Напомним:

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Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.