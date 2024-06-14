В Киеве хотели заказать строительство укрытия за 95 млн фирме, которая предоставила недостоверные данные

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве в ходе мониторинга публичных закупок обнаружили тендер на строительство противорадиационного укрытия стоимостью более 95 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как говорится в сообщении, о проведении закупки работ по строительству сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия объявило управление образования одного из районов Киева.

Победителем тендера определили столичное предприятие, окончательное ценовое предложение которого составило 95,2 млн грн.

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При осуществлении аналитического исследования специалисты Бюро экономической безопасности установили ряд рисков, связанных с упомянутой компанией.

В частности она не соответствует квалификационным требованиям к победителю публичной закупки, а также предоставила недостоверную информацию, существенную при определении результатов тендера.

Аналитики Территориального управления направили рекомендательное письмо с выявленными рисками в адрес управления образования. В результате заказчик отклонил тендерное предложение победителя закупки.

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"Таким образом аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предотвратили нерациональное использование более 95 млн грн средств из бюджета города Киева", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда