В Киеве хотели заказать строительство укрытия за 95 млн фирме, которая предоставила недостоверные данные
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве в ходе мониторинга публичных закупок обнаружили тендер на строительство противорадиационного укрытия стоимостью более 95 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как говорится в сообщении, о проведении закупки работ по строительству сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия объявило управление образования одного из районов Киева.
Победителем тендера определили столичное предприятие, окончательное ценовое предложение которого составило 95,2 млн грн.
При осуществлении аналитического исследования специалисты Бюро экономической безопасности установили ряд рисков, связанных с упомянутой компанией.
В частности она не соответствует квалификационным требованиям к победителю публичной закупки, а также предоставила недостоверную информацию, существенную при определении результатов тендера.
Аналитики Территориального управления направили рекомендательное письмо с выявленными рисками в адрес управления образования. В результате заказчик отклонил тендерное предложение победителя закупки.
"Таким образом аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предотвратили нерациональное использование более 95 млн грн средств из бюджета города Киева", - говорится в сообщении.
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Экономическая правда